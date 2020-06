La Première ministre, Sophie Wilmès, annonce à 14h les nouvelles mesures pour le 1er juillet et balise l'été. Le port du masque ne sera pas obligatoire dans les magasins. Les bulles personnelles seraient élargies à 20 personnes. Cinémas, théâtres, événements sportifs... autorisés.

Le Conseil national de sécurité, qui se penchait ce matin sur les prochaines étapes du déconfinement, se termine. La conférence de presse aura lieu à 14h, a annoncé la Première ministre, Sophie Wilmès. Suivez-là ici en direct vidéo.

La Première ministre et les ministres-présidents des entités fédérées doivent confirmer une série de mesures qui entreront en vigueur le 1er juillet et baliser l'été. Le tout sur fond de relâchement après la manifestation contre le racisme et les fêtes des derniers jours, notamment à Ixelles et Anderlecht, et alors que les chiffres sanitaires restent bons.

Selon Le Soir, le Conseil national de sécurité n'aurait pas décidé d'imposer le port du masque dans les magasins, il resterait fortement recommandé. La bulle de contact personnelle serait élargie, passant sans doute du 10 à 20 personnes. Le feu vert devrait être accordé à la réouverture des piscines, des cinémas, des théâtres, des casinos et à des événements sportifs devant 200 personnes - un chiffre à confirmer.

Lire aussi: Voici que le Conseil national décidera

Le Conseil national de sécurité, qui se penchait ce matin sur les prochaines étapes du déconfinement, se termine. La conférence de presse aura lieu à 14h, a annoncé la Première ministre, Sophie Wilmès. Suivez-là ici en direct vidéo.La Première ministre et les ministres-présidents des entités fédérées doivent confirmer une série de mesures qui entreront en vigueur le 1er juillet et baliser l'été. Le tout sur fond de relâchement après la manifestation contre le racisme et les fêtes des derniers jours, notamment à Ixelles et Anderlecht, et alors que les chiffres sanitaires restent bons.Selon Le Soir, le Conseil national de sécurité n'aurait pas décidé d'imposer le port du masque dans les magasins, il resterait fortement recommandé. La bulle de contact personnelle serait élargie, passant sans doute du 10 à 20 personnes. Le feu vert devrait être accordé à la réouverture des piscines, des cinémas, des théâtres, des casinos et à des événements sportifs devant 200 personnes - un chiffre à confirmer.