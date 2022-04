Deux personnes sont mortes et 18 autres ont été blessées, dont cinq grièvement, dimanche dans un accident de car survenu à la mi-journée sur l'autoroute E19 à hauteur de Schoten, en province d'Anvers. Le conducteur a été interpellé après avoir été testé positif à la drogue

L'autocar de la compagnie BlaBlaCar, immatriculé en France, a dévié de sa trajectoire pour une raison encore indéterminée avant de se coucher sur le flanc.

La commune de Schoten, sur le territoire de laquelle l'accident a eu lieu, a déclenché le plan communal d'urgence, qui permet de mieux coordonner l'intervention des services de secours et de déployer des moyens supplémentaires sur le terrain.

Le bus reliait Paris à Amsterdam avec 30 personnes à son bord. La plupart étaient de nationalité française, mais des passagers de nationalités espagnole, canadienne, mexicaine, croate et américaine faisaient également partie du voyage.

Le conducteur du car a subi un test salivaire qui s'est révélé positif aux stupéfiants. Il a été interpellé dans la foulée pour être interrogé et son permis de conduire lui a été retiré. Il s'agit d'un homme de 35 ans de nationalité française.

L'autoroute E19 en direction de Bréda aux Pays-Bas était toujours fermée au trafic en début de soirée dimanche. "Lorsqu'un accident grave se produit si près de chez vous, il vous affecte d'autant plus", a commenté sur Twitter la ministre fédérale de l'Intérieur, Annelies Verlinden, qui en a profité pour remercier les services d'urgence pour "leur assistance rapide et dévouée".

Wanneer een zwaar ongeval zo dicht bij huis gebeurt, raakt het je des te meer. Ik leef mee met de getroffen families. De hulpdiensten, waarvan sommigen nog ter plaatse zijn, dank ik voor hun snelle en toegewijde hulp. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) April 10, 2022

