Prévu jeudi, il n'aura finalement pas lieu. Faute de consensus et en raison de la volonté des Régions de ne pas toucher aux écoles? Le fédéral attend un rapport.

Un Comité de concertation spécialement consacré à la jeunesse devait être organisé jeudi. Il n'aura finalement pas lieu et a été purement et simplement annulé, révèlent plusieurs médias.

Politiquement, la Belgique était fracturée à ce sujet, entre le fédéral et les Régions et entre partis politiques. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A), avait évoqué dimanche la perspective de refermer les écoles, suivant l'avis alarmant d'experts, alors que de nombreuses écoles ont dû refermer au nord du pays en raison d'une augmentation de cas, notamment en lien avec les nouveaux variants.

Les libéraux francophones, le ministre-président francophone Pierre-Yves Jeholet en tête, et la N-VA, par la voix du ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts, avaient souligné que ce serait "le tout dernier recours".

Suite à cela, Frank Vandebroucke a demandé un rapport aux experts du groupe qui conseille le gouvernement fédéral.

L'objectif d'un tel Comité de concertation était de tenter d'rriver à une "ligne commune" pour le pays. On en avait toutefois diminué l'importance, avec ces divergences politiques en toile de fond, soulignant qu'une "simple concertation" aurait lieu.

