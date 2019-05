Trois générations pour défendre le climat et la biodiversité: le vieux chef indien Raoni s'est joint vendredi à Bruxelles à des centaines de manifestants, dont de nombreux jeunes, pour porter dans la capitale européenne son combat en faveur de la forêt amazonienne.

Arrivé lundi du Brésil pour une tournée de trois semaines en Europe, Raoni Metuktire a défilé avec les jeunes belges qui manifestent chaque semaine depuis cinq mois pour sommer les politiques d'agir contre le réchauffement climatique.

Il en a profité pour promouvoir son combat contre la déforestation en Amazonie, et pour l'érection d'une barrière en bambou destinée à protéger la Grande réserve du Xingu de divers trafics (bois, animaux, or etc).

"Vous devez m'aider à refaire les limites, le bornage, c'est tout ce que je vous demande. C'est cette année qu'il faut le faire", a déclaré Raoni aux côtés du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, lors d'un point presse à l'Hôtel de ville après la manifestation.

Le célèbre chef indigène, s'exprimant en portugais, a évoqué la menace de "grandes fermes" à proximité de cette immense réserve de biodiversité, grande comme six fois la Belgique. Il a dit craindre des individus "en train de tout détruire".

"Je veux que ça reste ainsi parce que les arbres fournissent de l'ombre et gardent la terre froide", a-t-il aussi souligné pour insister sur la nécessité de défendre la forêt de son peuple.

"Très rapidement on va débloquer des fonds, à la mesure d'une ville", a promis Philippe Close, parlant d'"un combat urgent (...) dans lequel l'implication de tous est nécessaire".

A la mairie, comme dans le cortège qui a rassemblé 650 personnes selon la police, la lycéenne Anuna De Wever, figure de proue du mouvement des jeunes belges pour le climat, et le dessinateur Philippe Geluck, un de leurs soutiens réguliers, ont également salué le combat du chef indien.

"Ce territoire que vous défendez, cette vie que vous défendez, c'est pour nous que vous le faites", a affirmé Geluck, le créateur du Chat.

Jeudi, à la veille de l'étape belge de sa tournée, Raoni avait été reçu par le président français Emmanuel Macron à l'Elysée.

Il doit se rendre lundi au Luxembourg, puis dans le sud de la France, ainsi qu'à Rome. Un entretien est prévu avec le pape au Vatican, selon l'association Forêt Vierge.

Cette tournée intervient après l'arrivée en janvier à la présidence du Brésil, notamment grâce au lobby de l'agroalimentaire, de Jair Bolsonaro, un ancien militaire d'extrême droite qui veut en finir avec ce qu'il appelle "l'activisme écologiste chiite".