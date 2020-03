Le Centre de crise national a appelé à la vigilance lundi lors de son briefing quotidien face à la circulation de fake news concernant le virus Covid-19 sur les réseaux sociaux. Les experts demandent à n'utiliser que les canaux officiels de diffusion de l'information.

Le Centre de crise recueille toutes les informations essentielles sur Covid-19 sur le site www.info-coronavirus.be et les personnes ayant des questions peuvent également appeler le numéro gratuit 0800/14.689, rappellent les autorités.

"De nombreuses informations incorrectes circulent sur les réseaux sociaux, nous appelons donc tout le monde à n'utiliser que les canaux officiels tels que ceux du Centre de crise ou encore de votre commune.

Facebook et Twitter, entre autres, nous soutiennent dans cette bataille (contre les fake news) et se sont engagés à filtrer ces informations incorrectes", a déclaré le porte-parole interfédéral Covid-19, Steven Van Gucht.

Lire aussi:Non, un thé chaud ne vous protégera pas du coronavirus

Le Centre de crise recueille toutes les informations essentielles sur Covid-19 sur le site www.info-coronavirus.be et les personnes ayant des questions peuvent également appeler le numéro gratuit 0800/14.689, rappellent les autorités. "De nombreuses informations incorrectes circulent sur les réseaux sociaux, nous appelons donc tout le monde à n'utiliser que les canaux officiels tels que ceux du Centre de crise ou encore de votre commune. Facebook et Twitter, entre autres, nous soutiennent dans cette bataille (contre les fake news) et se sont engagés à filtrer ces informations incorrectes", a déclaré le porte-parole interfédéral Covid-19, Steven Van Gucht.Lire aussi:Non, un thé chaud ne vous protégera pas du coronavirus