La cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck, a envoyé un courrier au président de la Cour des comptes, a-t-elle annoncé vendredi à l'agence Belga. Elle souhaite ainsi faire la clarté sur les frais de consultance engagés par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19).

La députée juge insuffisantes les réponses fournies par le gouvernement, et singulièrement celles du ministre en charge de l'approvisionnement de matériel, Philippe De Backer (Open Vld).

Elle a dès lors décidé de demander à la Cour des comptes "la liste des marchés publics de consultance, quel que soit leur mode de passation, passés entre le 15 février et le 15 juin 2020 par le gouvernement fédéral et les institutions qui en relèvent en relation avec la crise sanitaire liée au Covid-19".

L'élue humaniste souhaite connaître l'objet, le montant, la date de passation, l'attributaire ainsi que le nom du ou des ministres ayant attribué le marché.

Mardi en commission des Finances de la Chambre, le ministre du Budget, David Clarinval (MR), avait indiqué que près de 2 millions d'euros, issus du milliard complémentaire destiné à la lutte contre le coronavirus, ont été affectés à des frais de consultance. "C'est le ministre De Backer qui a fait appel à ces consultants pour aider le pool d'achat de matériel", avait-il justifié. "Et dans certains cas, il a été utile d'avoir ces consultants pour faciliter les choses".

La députée juge insuffisantes les réponses fournies par le gouvernement, et singulièrement celles du ministre en charge de l'approvisionnement de matériel, Philippe De Backer (Open Vld). Elle a dès lors décidé de demander à la Cour des comptes "la liste des marchés publics de consultance, quel que soit leur mode de passation, passés entre le 15 février et le 15 juin 2020 par le gouvernement fédéral et les institutions qui en relèvent en relation avec la crise sanitaire liée au Covid-19". L'élue humaniste souhaite connaître l'objet, le montant, la date de passation, l'attributaire ainsi que le nom du ou des ministres ayant attribué le marché. Mardi en commission des Finances de la Chambre, le ministre du Budget, David Clarinval (MR), avait indiqué que près de 2 millions d'euros, issus du milliard complémentaire destiné à la lutte contre le coronavirus, ont été affectés à des frais de consultance. "C'est le ministre De Backer qui a fait appel à ces consultants pour aider le pool d'achat de matériel", avait-il justifié. "Et dans certains cas, il a été utile d'avoir ces consultants pour faciliter les choses".