Le gouvernement fédéral et le gouvernement flamand font appel à des sociétés de conseil pour faire face à la crise du coronavirus, une stratégie qui pose question.

Dans le monde des affaires, les "Big Four" sont un surnom très connu. Ce terme désigne les quatre géants du conseil que sont KPMG, Deloitte, PwC et Ernst & Young. Les sociétés de conseil sont non seulement omniprésentes dans le secteur privé, mais aussi au sein du gouvernement. Hormis Ernst & Young, elles jouent également un rôle dans la lutte contre la crise du coronavirus dans notre pays. Les trois multinationales contrôlent en effet des parties cruciales de la stratégie de défense contre le coronavirus: dans le domaine des équipements médicaux, de la stratégie de test et du tracking.

...

Dans le monde des affaires, les "Big Four" sont un surnom très connu. Ce terme désigne les quatre géants du conseil que sont KPMG, Deloitte, PwC et Ernst & Young. Les sociétés de conseil sont non seulement omniprésentes dans le secteur privé, mais aussi au sein du gouvernement. Hormis Ernst & Young, elles jouent également un rôle dans la lutte contre la crise du coronavirus dans notre pays. Les trois multinationales contrôlent en effet des parties cruciales de la stratégie de défense contre le coronavirus: dans le domaine des équipements médicaux, de la stratégie de test et du tracking.Par exemple, le ministre fédéral Philippe De Backer (Open VLD) a rapidement impliqué Deloitte dans tout ce qui concerne l'achat de matériel médical. Selon les chiffres du ministre du Budget David Clarinval (MR), le gouvernement fédéral a déjà dépensé un total de 2 millions d'euros pour des consultants. Deloitte se taille la part du lion avec 1,2 million d'euros. Selon Clarinval, les entreprises ont principalement aidé le gouvernement à "acheter des équipements médicaux partout dans le monde".Mardi dernier, De Backer a défendu ce choix devant l'Assemblée. "Les achats spécifiques à l'étranger requièrent une expertise très particulière, qui n'est généralement pas disponible au sein d'un gouvernement, car normalement les hôpitaux et les centres de soins résidentiels, entre autres, effectuent eux-mêmes ce genre d'achats". Le cabinet De Backer souligne que ces achats ont toujours été effectués en étroite concertation avec les services gouvernementaux compétents."Très étrange"Outre les achats internationaux, Deloitte, qui ne souhaite pas faire de commentaires pour des raisons de "confidentialité", a également participé aux tests en Belgique. La société a même été engagée pour contacter des laboratoires cliniques. C'est ce que révèle une série d'échanges par e-mail auquel Knack a pu accéder. Les hôpitaux qui avaient des questions sur la disponibilité des tests, par exemple, ont donc été orientés vers les employés de Deloitte pour obtenir plus d'aide.Frieda Gijbels, députée N-VA, qualifie cette pratique de "très étrange". Selon Gijbels, les cabinets de conseil manquent d'expertise. "Sciensano est l'organisme par excellence pour garder une vue d'ensemble dans ce domaine", dit-elle. "Ils s'occupent également du contrôle des laboratoires et les connaissent sur le bout des doigts."Le cabinet De Backer affirme que Deloitte a travaillé en contact étroit avec Sciensano et d'autres services gouvernementaux. "L'ampleur et l'urgence du problème nécessitaient une aide extérieure", semble-t-il.Le cabinet de conseil PwC participe au développement de l'appli de tracing, qui devrait fonctionner à plein régime après l'été. L'entreprise fait partie de la task force dirigée par le professeur Bart Preneel de la KU Leuven. PwC Belgique a une grande expérience en matière de protection de la vie privée et de cybersécurité et agira en tant que conseiller indépendant", déclare le porte-parole, soulignant que tout se passe "strictement à titre bénévole". Comme la société prétend jouer un rôle objectif et indépendant, elle ne sera pas impliquée dans le développement réel de l'application.Procédure d'urgence Il n'y a pas encore d'application. L'enquête sur les contacts, jugée cruciale pour éviter une deuxième vague, est désormais exclusivement manuelle. L'enquête de contact est mise en place par les Régions. En Flandre aussi, un grand cabinet de conseil participe aux décisions.Mi-avril, un premier appel d'offres a été envoyé par procédure d'urgence exclusivement à Deloitte, KPMG et Ernst & Young (EY), ce qui fait froncer les sourcils de l'opposition. La députée Groen Celia Groothedde trouve "très étrange" que le "premier réflexe" du ministre du Bien-être Wouter Beke (CD&V) ait été de s'adresser aux bureaux de consultance. "Le pourquoi ne nous a jamais été expliqué", dit-elle.Groothedde n'est pas la seule. L'Inspection flamande des finances émet également des réserves. Selon le rapport du 22 avril, "il n'est pas clair pourquoi on écrit aux prestataires de services KPMG, EY et Deloitte et non, par exemple, aux agences d'intérim tels que Randstad et Accent". Beke compte toutefois envoyer un nouveau marché public à cet effet.Cette deuxième procédure aboutit à une coopération avec un consortium composé de centres d'appel, de caisses d'assurance maladie et de KPMG. Ils décrivent le fonctionnement des "détecteurs du coronavirus". Ce personnel détecte les contacts des patients infectés et leur conseille de s'isoler ou non.Selon des documents de l'Agence pour les soins et la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), KPMG est responsable du "soutien à la coordination stratégique". Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie. Toutefois, KPMG a un rôle particulier à jouer en mettant en relation les chercheurs de contact avec les données d'une application - dès que celle-ci est disponible.En tout état de cause, selon l'agence, le consultant est "le candidat idéal en raison de sa connaissance particulièrement bonne de l'Agence Santé et Soins, des grands projets sociaux et de sa grande expertise au sein du secteur public belge". Le montant maximum pour l'ensemble de l'opération est de plus de 100 millions d'euros - hors TVA - et s'étend jusqu'à la fin novembre.Quel que soit le niveau de gestion, les cabinets de conseil font partie de l'approche de crise. Selon le professeur d'administration publique Wouter Van Dooren (UA), il y a quelques explications. Les employés externes sont souvent plus flexibles que les fonctionnaires. Les consultants dépendent des politiciens et des cabinets pour leurs carnets de commandes. Un fonctionnaire permanent doit adhérer à la "déontologie officielle". Les sociétés de conseil peuvent également verser des salaires à des ingénieurs et des professionnels de l'informatique dont le secteur public ne peut que rêver.Depuis quelque temps, le député John Crombez qualifie de "misérable" tout le principe de faire appel à des consultants. L'ancien président du sp.a interroge les ministres fédéraux en leur posant des questions sur l'engagement des multinationales. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi le gouvernement est si désireux de travailler avec de grandes sociétés de conseil. Toute l'expertise se trouve déjà dans les départements du gouvernement fédéral", dit-il.C'est également l'avis du professeur Van Dooren. "À mon avis, le gouvernement devrait avant tout renforcer les connaissances de sa propre administration. Il n'est pas sain d'externaliser l'élaboration des politiques à des parties externes, car on devient également dépendant de ces connaissances externes. Comme si vous externalisiez votre cerveau".Le ministre De Backer ne voit pas les choses de la même façon. Il veut maintenant transférer toute l'expertise accumulée aux administrations. Ainsi, elles devraient être en mesure de gérer eux-mêmes des défis similaires à l'avenir.Cependant, les sociétés de conseil ne sont pas complètement jetés par-dessus bord. "Si une aide extérieure est toujours nécessaire, explique De Backer, elle peut être réactivée par le biais de contrats-cadres ou de marchés publics très rapides. Nous installons en fait une fonction de veilleuse dans les différents services".