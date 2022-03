Le cdH change d'habillage et devient "Les Engagés", avec nouveau logo, nouvelle couleur (turquoise) et nouveau projet, annonce M. Prévot en congrès

Le centre démocrate humaniste, parti centriste présidé par Maxime Prévot, a bouclé sa mue samedi, en adoptant un nouveau nom, "Les Engagés", une nouvelle couleur, le turquoise, et un projet centré sur le concept de "régénération".

Rassemblés en congrès à Tour & Taxis (Bruxelles), les militants étaient appelés à voter en début de soirée pour approuver ce nouvel habillage, occasion d'une "refonte" du parti qui se veut "mouvement participatif et citoyen" et entend, selon son discours, briser les codes de la politique et rompre avec la particratie. Le projet de nouveau manifeste, transmis le même jour, sera quant à lui ouvert à débat et amendements parmi la base, pour adoption à un congrès programmatique le 14 mai prochain.

Il s'agit du résultat des deux années d'exercice participatif "Il fera beau demain", que le parti avait lancé en janvier 2020 après la déroute des élections de 2019. Le nouveau mouvement sera "résolument centriste et progressiste", a affirmé Maxime Prévot dans son discours.

"La société manque clairement d'une boussole", constate-t-il, promettant une "alternative citoyenne aux simplismes, aux extrémismes, aux populismes qui gangrènent notre démocratie".

"Souveraineté", "bien-être", "réhabilitation" de la classe moyenne, "réindustrialisation": le projet de programme tel que présenté par Maxime Prévot bouscule au passage certains acquis, avec par exemple la disponibilité d'un revenu de 600 euros "pour tous", mais en contrepartie d'une "participation au bien commun", ou encore la refonte de l'enseignement pour avoir "un seul réseau harmonisé et autonome".

Selon le parti, "plus de 1.300 personnes" étaient présentes au congrès, avec une bonne part de non-adhérents ("un quart de la salle", selon Maxime Prévot).

© belgaimage

