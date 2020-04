5.515 tests ont été effectués dans toute la Belgique au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministre De Backer. Cela représente environ la moitié de la capacité de tests disponible dans notre pays. De Backer espère que la semaine prochaine "la capacité disponible sera utilisée au maximum".

Les tests effectués dans les hôpitaux se concentrent sur les personnes qui ont des symptômes du coronavirus : "Ce sont les médecins des hôpitaux qui décident qui sera testé, en suivant les directives du Risk Assessment Group (RAG) et Risk Management Group (RMG)", a déclaré le ministre.

En outre, en consultation avec les Régions, des tests dans les maisons de repos ont été mis en place. L'intention est que les résidents et le personnel soient entièrement testés dans les semaines à venir. Jusqu'à présent, près de 20.000 tests ont été distribués, la moitié des échantillons ayant été collectés.

M. De Backer fait remarquer que ce sont les Régions qui déterminent quelles maisons de retraite seront les premières à être testées. Les régions sont également responsables de la collecte des tests par les médecins et les infirmières. Le gouvernement fédéral fournit le matériel et effectue l'analyse par la suite.

De nouvelles tiges sont arrivées pour l'échantillonnage, elles seront utilisées pour les tests dans les maisons de repos la semaine prochaine. Ces derniers jours, il s'est avéré que des tiges pour l'analyse de la gorge avaient été livrées avec un manuel pour des tiges de nez. Les tests ont, dès lors, été réalisés dans des conditions douloureuses pour résidents de maison de repos. Au total, 102.151 tests ont déjà été réalisés en Belgique.

