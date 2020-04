Lors de la conférence de presse quotidienne, les porte-paroles interfédéraux ont annoncé les nouvelles statistiques concernant l'épidémie de coronavirus en Belgique.

421 personnes ont été hospitalisées hier tandis que 418 personnes sont sorties de l'hôpital. Pour le moment, 5.635 personnes sont hospitalisés pour des causes de coronavirus, 1.262 personnes se trouvent en soins intensifs. Il s'agit d'une diminution de 16 patients. 5.986 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars.

Parmi les 327 décès enregistrés, 106 sont décédés à l'hôpital tandis que 219 sont décédés en maison de repos. 139 venaient de Flandre, 118 de Wallonie et 70 de Bruxelles. Le nombre total de décès en Belgique depuis le début de l'épidémie s'élève à 3.346 décès (suspectés ou confirmés au coronavirus). Les experts ont affirmé que 55% ont décédées à l'hôpital, 42% en maison de repos, 0% à la maison et 2% à un autre endroit. "Le pourcentage de décès dans les maisons de repos augmentent avec le temps", précise Emmanuel André.

Le dépistage dans les maisons de repos se poursuit et les prélèvements augmentent de manière significative

En ce qui concerne les tests, 5.515 tests ont été réalisés dans les dernières 24 heures. Il y a eu 102.151 tests réalisés en Belgique depuis le début de l'épidémie. Parmi les 1.351 personnes testées postives, 756 viennent de Flandre, 437 de Wallonie et 149 de Bruxelles (aucune donnée n'a été répertoriée pour 9 cas). Le nombre total de personnes contaminées en Belgique s'élève à 28.018 cas.

"Ce sont nos comportements qui doivent influencer l'évolution de la courbe"

Benoit De Ramacker, porte-parole du centre fédéral de crise, a mentionné l'étude réalisée par l'UGent sur la baisse de motivation à respecter les mesures : "il est de plus en plus difficile d'être motivé à suivre les mesures. Chacun souhaite de la stabilité et obtenir des réponses. Sachez que les autorités se posent les mêmes questions et mettent tout en oeuvre afin de trouver des solutions. Mais nous devons être patients. Tenez bon. Restez vous". Il a ensuite ajouté : "Ce n'est pas la courbe qui doit déterminer nos comportements. C'est au contraire nos comportements qui doivent influencer l'évolution de la courbe".

Le virus peut resurgir et on ne peut pas éviter cela qu'en agissant ensemble et en respectant les mesures

