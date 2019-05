Journaliste VRT-Flandreinfo et co-fondatrice de DaarDaar

Au lendemain des régionales de 2014, la Flandre héritait pour la toute première fois d'un ministre-président N-VA. Le parti avait accordé la place d'honneur à son fondateur, Geert Bourgeois. Ce dernier embarqua dans sa coalition son ancien partenaire de cartel, le CD&V, ainsi que l'Open VLD. Après cinq années de législature, de nombreux observateurs s'accordent à dire que ce gouvernement flamand aura été à l'image de son numéro un : bosseur, mais peu flamboyant.

Certains domaines en particulier ont fait basculer le Nord du pays dans la case des mauvais élèves. En matière d'environnement, la Flandre aurait pourtant pu briller, au vu des engagements ambitieux pris en début de législature. Mais, outre la démission de la ministre Joke Schauvliege (CD&V), on retiendra surtout une marche arrière sur l'introduction d'une consigne pour limiter l'utilisation du plastique. Le dénommé " Stop au béton " a, lui, été remis à plus tard et le projet de reboisement du territoire s'est soldé par un échec. Seul point ...