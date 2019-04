Pas plus que le sol wallon, celui de Flandre n'échappe à un tueur bien visible à l'oeil nu. Chaque jour, sept hectares de bonne terre flamande succombent sous une couche de béton. C'est trop, beaucoup trop, s'alarme-t-on au nord du pays.

Vito, un institut flamand indépendant voué à la recherche technologique, vient de jeter un nouveau pavé dans la mare : le Flamand des campagnes cause bien plus de dégâts que le Flamand des villes. L'habitat dispersé, non content d'empiéter sur la nature et de nuire au climat, coûte un pont à la collectivité. En réseaux d'égouttage et d'alimentation en gaz et en électricité, en aménagement de la voirie, en distribution du courrier, en embouteillages. Le plat pays aurait tout à gagner à décréter sans tarder un " betonstop ". Economie : jusqu'à 16 milliards d'euros d'ici à 2050.

...