Le baromètre corona actuellement en code jaune pourrait être mis "dans le tiroir" lors du prochain Codeco, le 6 mai. C'est ce qu'a déclaré Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé ce mardi. Cependant "si le virus continue de circuler comme aujourd'hui, cela n'arrivera pas. Mais j'ai bon espoir, parce que je vois l'épidémie encore diminuer" a-t-il nuancé. Les chiffres des contaminations, des hospitalisations et de décès vont dans ce sens. Tous sont en forte baisse. Le nombre d'infections quotidiennes au Covid est passé sous la barre des 6000 en Belgique. Entre le 16 et le 22 avril, 5.894 nouvelles contaminations au Covid ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 22% par rapport à la semaine précédente. Toutefois, vu la disponibilité des autotests et, sans doute, une moindre tendance à se faire tester, la présence du virus est probablement plus importante que ce qu'indiquent les chiffres officiels.Le variant Omicron représente désormais une minorité des cas en Belgique avec 2,3% des contaminations. Il est remplacé par le sous-variant Omicron BA.2 qui représente maintenant 97,2% des contaminations.Au cours des 7 derniers jours, une moyenne de plus de 20.338 tests ont été effectués par jour, avec un taux de positivité de 31,3%. Un nombre de tests beaucoup plus faible que durant la période précédente, en baisse de 17%. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est inquiétée ce mardi de ces diminutions des tests, qui, selon elle, met en péril la surveillance du virus en l'obligeant à piloter à "l'aveugle". "Ce virus ne disparaîtra pas simplement parce que les pays cessent de le rechercher. Il se propage toujours, il change toujours et il tue toujours", a rappelé le directeur général de l'organisation. Le taux de reproduction qui mesure le degré de contagiosité du virus est en diminution et est passé en dessous de 1: à 0,91. Le taux de reproduction représente le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux inférieur à 1 signifie qu'une personne malade contamine en moyenne moins d'une autre personne et donc que l'épidémie diminue.Certaines communes restent plus touchées par le Covid. Plus aucune commune n'enregistre plus de 2.000 cas de Covid pour 100.000 habitants. 171 communes dépassent une incidence de 1000 avec en tête: Horebeke (1742), Zoutleeuw (1547) et Hoegaarden (1476). Cela signifie que, dans ces commune, plus de 1% de la population ont été infectés au cours des 14 derniers jours. Les communes germanophones sont également plus touchées. Aujourd'hui, 410 communes restent sous une incidence de 1000 et comptent donc moins de 1% de leur population infectée. Seule une commune est exempte de cas de Covid sur les 14 derniers jours: Herstappe.Suite en dessous de l'infographie.Entre le 16 et le 22 avril, l'incidence du virus était de 816 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Le nombre de cas diagnostiqués diminue dans toutes les provinces belges. C'est dans la province du Brabant wallon que la baisse est la plus marquée avec une diminution de 27,1% des cas sur la semaine écoulée. Suivie par la province du Brabant flamand (-26,6%), celle d'Anvers (-26,5%) et celle de Flandre occidentale (-26,3%). En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus sur les sept derniers jours (7324 cas).Le nombre d'admissions à l'hôpital est également en baisse. L'Institut de santé publique Sciensano dénombrait ce lundi 2741 personnes hospitalisées en Belgique (en baisse de 10% par rapport à la semaine précédente), dont 165 en soins intensifs (-10%). Entre le 16 et le 22 avril, il y a eu en moyenne 176,1 nouvelles admissions quotidiennes à l'hôpital pour cause de Covid-19, soit une baisse de 16% par rapport à la période de référence précédente de sept jours. Sur cette même période, quelque 18,7 personnes (-20%) sont décédées en moyenne par jour des suites du coronavirus, portant le bilan à 31.382 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.