Laruelle (MR) et Dewael (Open VLD) pour un gouvernement de plein exercice

Le roi a chargé mercredi soir Patrick Dewael (Open Vld) et Sabine Laruelle (MR), respectivement président de la Chambre et du Sénat, de "prendre les contacts politiques nécessaires" en vue de former un gouvernement. Ils feront rapport au roi le 9 mars au plus tard.

