Un nouveau Comité de Concertation se réunira ce vendredi 28 mai, avec comme sujet principal les voyages, alors que le certificat sanitaire européen devrait bientôt être prêt.

Le prochain Codeco devra faire le point sur la situation sanitaire et sur les assouplissements qui avaient été annoncés lors de la dernière réunion du 11 mai dernier. Les ministres des Régions et du Fédéral devraient se focaliser principalement ce vendredi sur la thématique des voyages - testing, quarataines, certificat sanitaire européen - avec l'été qui approche. Autre point à l'agenda : les grands événements estivaux, comme les festivals. Le certificat européen est sur les rails et devrait être prêt pour le 1er juillet. Un accord a été trouvé sur ses modalités. Ce certificat, qui instaure un système harmonisé dans toute l'UE, permet d'attester d'une vaccination contre le Covid-19, d'un test négatif ou d'une immunité après une infection. Le système de la Commission, qui connectera les certificats nationaux pour permettre d'établir leur validité à la frontière, devrait être prêt dans les prochains jours. Une vingtaine de pays européens, dont la Belgique, ont déjà testé le processus.Le Parlement européen demande que les détenteurs de certificat ne puissent pas se voir imposer de mesures restrictives telles une quarantaine à leur arrivée dans un pays. Mais les Vingt-Sept, soulignant qu'il s'agit d'une compétence nationale, voulent se garder cette possibilité, par exemple en cas d'apparition d'un variant. Le texte prévoit que les Etats membres "s'abstiennent d'imposer des restrictions de voyage supplémentaires" comme des tests ou quarantaine, "à moins qu'ils ne soient nécessaires et proportionnés pour protéger la santé publique".Le pass sanitaire figure au menu du sommet des dirigeants programmé pour ce lundi et mardi à Bruxelles. L'accord devra être approuvé par le Parlement, dont la prochaine plénière est prévue du 7 au 10 juin à Strasbourg.D'ici là, la Belgique peut maintenir des périodes de quarantaines et plusieurs tests. Par ailleurs, les bourgmestres s'inquiètent de la ferveur populaire autour des matchs de l'Euro et des éventuels débordements. Ils aimeraient que le Codeco se penche sur la question mais ils ne devraient pas avoir de réponses à leurs interrogations et inquiétudes à ce sujet. Selon Le Soir, rien n'est sur la table du côté du Premier Ministre et la question ne devrait pas être abordée vendredi prochain. "Le cadre précis a déjà été déterminé lors du dernier Codeco", rappelle-t-on chez Alexander De Croo. "Il n'est pas prévu de revenir sur ce qui a été fixé mais de se concentrer sur la thématique des voyages (quarantaine, testing, etc.) et des grands événements de la fin de l'été."