La statue de Léopold II située sur la place du Trône, à Bruxelles, a été vandalisée

La statue du roi Léopold II située sur la place du Trône, à Bruxelles, a été partiellement recouverte de peinture rouge et de diverses inscriptions par plusieurs individus. Le mouvement Black Lives Matter et une nouvelle pétition visant à retirer les statues de Léopold II de l'espace public ont relancé la discussion et les actes de vandalisme.

© belgaimage