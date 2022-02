La ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter discutera de l'éventualité de la semaine des quatre jours pour les fonctionnaires "avec les présidents des services publics et les syndicats".

Les employés pourront bientôt effectuer une semaine de travail complète en quatre jours au lieu de cinq, mais les fonctionnaires ne sont pas soumis à l'arrangement prévu par la convention de travail.

Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, la ministre Petra De Sutter (Groen) souhaite toutefois "examiner ce qui est possible".

"Toute la question du travail concerne les statuts et les conditions d'emploi dans le secteur privé, et ne s'applique pas à eux", a déclaré la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter. "Mais s'il existe également une demande de la part des fonctionnaires pour un tel régime de quatre jours, afin de mieux concilier travail et vie privée, j'aimerais certainement étudier ce qui est possible", a déclaré M. De Sutter. "Cela se fera en concertation avec les présidents des services publics et les syndicats. Elle ne peut pas encore faire de promesses, souligne-t-elle encore à nos confrères. "Mais le gouvernement s'est clairement engagé à rapprocher autant que possible les trois statuts - salariés, fonctionnaires et indépendants. Nous avons d'abord introduit le droit à la déconnexion après les heures de travail pour les fonctionnaires et nous l'étendons maintenant aux employés. Donc, si les fonctionnaires bénéficient également d'une plus grande flexibilité, nous pouvons certainement l'envisager."

