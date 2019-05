La résistance (et l'hypocrisie) des francophones

Olivier Mouton Journaliste politique au Vif/L'Express

Les politiques wallons et bruxellois bombent le torse face à la vague nationaliste flamande. Doivent-ils former un large front sudiste pour imposer au Nord les urgences climatique et sociale ? Ou baliser l'inéluctable chemin vers le confédéralisme ? Une certitude : des renoncements vont s'imposer.

La large victoire du Vlaams Belang de Tom Van Grieken, qui a triplé son score, a choqué les partis francophones. Et créé une situation quasi inextricable. © BAS BOGAERTS/ID PHOTO AGENCY