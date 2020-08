La Région de Bruxelles-capitale va adapter sa communication pour sensibiliser la population au port du masque obligatoire, décidé mercredi, dans les espaces publics et les lieux privés accessibles au public sur l'ensemble de son territoire.

La Région compte sur la presse et les réseaux sociaux pour diffuser rapidement l'information mais également sur la Stib, qui va adapter ses messages dans les stations et transports, ainsi que sur Bruxelles Environnement. En outre, les autorités régionales actualisent la troisième phase de leur campagne de communication lancée le 4 août à destination des 14-25 ans.

Enfin, la Région est en relation avec les 19 communes bruxelloises, qui doivent aussi relayer le message auprès des associations de terrain pour sensibiliser le public. Dans la capitale, 54,4 nouveaux cas de Covid-19 par 100.000 habitants ont été recensés en moyenne entre le 2 et le 8 août.

En concertation avec les bourgmestres des 19 communes bruxelloises, la Région a donc décidé de rendre obligatoire le port du masque sur tout son territoire. Cette mesure avait été annoncée la semaine dernière par M. Vervoort en cas de dépassement du seuil des 50 nouvelles contaminations par 100.000 habitants.

