La proposition de loi diminuant le taux de TVA sur l'électricité est rejetée

La commission des Finances de la Chambre a rejeté mardi la proposition de loi du PS et du sp.a qui réduisait la TVA sur l'électricité de 21% à 6%. Le MR, l'Open Vld, la N-VA et le CD&V ont voté contre. Les écologistes et le cdH se sont abstenus.