La princesse Elisabeth, héritière de la couronne de Belgique, a été acceptée au Lincoln College de l'Université d'Oxford, après avoir réussi les épreuves d'admission de l'institution. Elle fera sa rentrée en octobre prochain, a annoncé mardi le palais royal.

La Duchesse de Brabant y suivra un cursus de trois ans en "Histoire et Politique". Elle connaît déjà bien le Royaume-Uni puisqu'elle a étudié de 2018 à 2020 à l'UWC Atlantic College, au sud du Pays de Galles.

En 2020, elle y avait obtenu son baccalauréat international. La Princesse s'était ensuite formée pendant un an à l'École royale militaire (ERM), à Bruxelles. En clôture, elle avait réalisé cet été un stage de trois jours au centre d'entraînement commando à Marche-les-Dames.

À la rentrée, Elisabeth rejoindra les quelque 600 étudiants du Lincoln College, l'un des plus petits collèges de l'Université d'Oxford. La fille aînée du couple royal "reviendra régulièrement en Belgique et restera impliquée dans la vie publique belge lors d'activités, seule, avec Sa Majesté le Roi ou avec sa famille", précise le palais.

L'héritière de la couronne d'Espagne poursuivra ses études au Pays de Galles

Elisabeth n'est pas la seule princesse héritière à poursuivre ses études à l'étranger. L'héritière de la couronne d'Espagne, la princesse Leonor, 15 ans, s'est envolée lundi pour le Pays de Galles où elle étudiera pendant deux ans au United World College Atlantic, l'école où a également étudié Elisabeth. Son père, le roi Felipe VI, sa mère, la reine Letizia et sa soeur Sofía l'ont accompagnée à l'aéroport.

L'école est située dans le château médiéval de St Donat sur la côte sud du Pays de Galles, non loin de Cardiff. La formation y coûte environ 67.000 livres (environ 78.000 euros) par an, un montant que la famille royale paiera elle-même, a-t-elle souligné. Un prix qui a suscité de vives critiques, surtout de la part des partis de gauche réfractaires à la monarchie.

Jusqu'à présent, la princesse Leonor et sa soeur fréquentaient l'école privée Santa María de los Rosales à l'ouest de Madrid, où une année scolaire coûte environ 7.000 euros par enfant. La famille royale espagnole reçoit une dotation de 8,4 millions d'euros par an de l'État espagnol pour couvrir ses dépenses. Le Palais a précisé que la princesse Leonor continuerait également à assumer ses obligations institutionnelles.

L'United World Colleges (UWC) a été fondé en 1962 par le pédagogue allemand Kurt Hahn. Avec dix-huit écoles, l'UWC se définit comme "un mouvement mondial" qui fait de l'éducation "une force" pour unir les peuples, les nations et les cultures pour la paix et un avenir durable, selon le site Internet de l'institution. A l'image de la princesse Leonor, la princesse Alexia des Pays-Bas sera également scolarisée à l'UWC Atlantic pendant deux ans.

