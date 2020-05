La suppression d'une voie de circulation automobile au profit des vélos suscite un débat existentiel sur le pays et le "monde d'après". Quand les réactions politiques deviennent des révélateurs.

La crise du coronavirus a un impact inattendu sur la mobilité à Bruxelles. La majorité régionale bruxelloise (PS - Ecolo - DéFi) tire les leçons du confinement en créant jusqu'à la fin de l'année (pour commencer?) une quarantaine de kilomètres de pistes cyclables sur les voiries qui sont de son ressort. Objectif ? Permettre un flux plus important, une mobilité douce teintée de distanciation sociale.

Cette nuit, symbole parmi les symboles, la célèbre rue de la Loi, traditionnel entonnoir de navetteurs et rendez-vous du radioguidage, a été amputé d'une voie de circulation pour la céder aux deux roues. La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a salué les "héros de la nuit" qui travaillaient à sa mise en place.Symbole du pouvoir belge, la rue de la Loi revêt une dimension particulière dans notre pays particulier. Rapidement, sa piste cyclable s'est transformée en une métaphore. Dans l'opposition dans la Région capitale, le MR fustige, par la voix de son président de parti... montois Georges-Louis Bouchez : "Comme vous n'offrez aucune solution alternative crédible aux navetteurs, le volume de voitures ne sera pas réduit, et avec une bande en moins, vous allez donc augmenter les embouteillages et la pollution ! Le dogmatisme et l'impréparation seront donc les fossoyeurs de Bruxelles." Réplique d'un conseiller communal... liégeois, François Schreuer (Vega) : "Une bande de circulation permet de déplacer 2000 personnes par heure en voiture. Contre 14000 à vélo. Réduire la place de la voiture, c'est, dans bien des cas, fluidifier la mobilité urbaine..."Mais le plus exaspéré est visiblement l'ancien secrétaire d'Etat Theo Francken (N-VA) qui y voit... un symbole annoncé de la fin de la Belgique, souhaitée dans son cas : "GroenLinks est prêt à rendre Bruxelles aux Bruxellois, ce qui est son bon droit. Avec le télétravail et une plus grande décentralisation, nous devrions laisser cela arriver. Bye Bye Belgium." La crise du coronavirus donne visiblement des idées aux nationalistes flamands qui voient soudain dans cette capacité de télétravailler une possibilité de prendre plus facilement distance avec cette capitale qui les embarrasse. Ce à quoi des écologistes répliquent ironiquement : "Ce n'est qu'une piste cyclable, Theo, respire..."Dans ce débat finalement ludique, Xavier Damman, jeune entrepreneur adepte d'une démocratie plus 'liquide', souligne pour sa part combien le débat peut paraître désuet : "Georges est encore à l'âge de la voiture. Quelqu'un devrait lui dire qu'on est depuis passé au télétravail par défaut et à la distance physique ce qui empêche de remplir complètement les métros." Hé oui, les temps changent et le coronavirus est un possible accélérateur.