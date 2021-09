La N-VA veut que les Régions puissent enclencher une phase régionale de gestion de crise

Si cela ne tenait qu'à la N-VA, la Flandre devrait prendre davantage les rennes de la gestion de crise. La formation nationaliste veut que la Flandre cesse d'être totalement dépendante du centre de crise fédéral dans les situations d'urgence et souhaite qu'il soit possible de déclarer une "phase régionale" de crise, ressort-il d'une note de base pour une nouvelle réglementation préparée par six députés flamands N-VA. Aux yeux de ceux-ci, son contenu devrait mieux armer le nord du pays contre une future pandémie.