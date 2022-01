Ce mardi, la ministre de l'Enseignement francophone Caroline Désir répond aux très nombreuses questions des lecteurs du Vif. Elle évoque les dossiers qui marqueront 2022, à commencer par l'ambitieuse réforme des rythmes scolaires.

Pourquoi n'avoir pas voulu créer un calendrier commun avec les autres communautés? Ne fallait-il pas attendre et harmoniser les agendas? (Question de Geoffroy, Véronique, Caroline, Soumaya, Vanessa, Isabelle...)

Caroline Désir. C'est une question qu'on me pose souvent. Je rappelle que l'enseignement est une matière communautaire. Il y a 30 ans que cette réforme est dans les cartons et que les experts en chronobiologie sont d'accord que c'est dans l'intérêt du bien-être des enfants et des enseignants. Il y a aussi l'étude de la fondation roi Baudouin sur la faisabilité. La suite logique est de la mettre en oeuvre. Des démarches ont été entreprises. On a expliqué nos intentions, et la Flandre nous a dit que ce n'était pas sa priorité. Cependant, le débat vit chez eux. Des échanges ont lieu. Mais Weyts a envie de rester maître de son calenderier, ce que je peux comprendre.

Ce n'est donc pas une lubie francophone. Elle est pensée vis-à-vis du bien-être des enfants. La réflexion évolue, et j'espère qu'ils nous emboîteront le pas. J'espère qu'ils nous rejoindront le plus vite possible. On est convaincu qu'on doit réaliser cette réforme.

Nous avons revu notre copie pour les vacances de février. Les vacances de Pâques seront beaucoup plus tard, ça nous ne pourrons pas revenir là-dessus, mais il y a toujours 10 à 11 semaines communes.

Serait-il possible que chaque communauté décale les congés de Pâques d'une semaine pour qu'il y ait au moins une semaine en commun? La situation actuelle pour 2022/2023 est absurde pour de nombreuses familles (question de Quentin)

Effectivement, les vacances de Pâques seront complètement déconnectées des vacances des autres Communautés. Mais si on devait rattraper une semaine commune à Pâques, la réforme n'aurait plus du tout de pertinence. Jusqu'à présent, de Pâques au 30 juin, la période est souvent longue, de dix à douze semaines, et les enfants comme les professeurs, sont épuisés, à bout de course.

Quelles sont vos solutions pour les familles qui ont des enfants dans deux communautés différentes et qui subiront l'impact de la réforme des rythmes scolaires ? (question de Laurence, de Sandrine, de Véronique )

Tout d'abord, une offre de stages, d'activités de qualité bien sûr pour tous les enfants. Mais, je le rappelle, nous avons aussi raccroché des vacances communes, notamment au Carnaval (congé de détente), ce qui n'était pas prévu dans la première version du texte. Et, enfin, je continue à travailler avec la Communauté flamande, en espérant qu'elle nous rejoigne.

Il n'y aucune démonstration scientifique du bienfait des rythme scolaire pour les enfants. Nos pays voisins du nord ont toujours ce rythme. La plupart des enfants devront être casés dans des stages. Est ce que cela va changer quoique ce soit à leur fatigue? Quel est votre argument pour le bienfait des enfants, merci de citer vos sources. Nous ne les avons pas trouvées.(Question de Caroline)

Il faut rappeler qu'historiquement, les deux mois de vacances, c'était pour les enfants qui devaient aider leurs parents dans les champs. Les enfants ont besoin de plus de régularité : il y a un consensus scientifique là-dessus. Pâques - fin juin, c'est une longue période. A la fin d'une période de 10 semaines, les enseignants sont très fatigués. Hors Covid, c'est entre les vacances de Toussaint et les vacances de Pâques que le taux d'absentéisme est le plus élevé parmi les enseignants et les élèves.

Rappelons aussi que cette réforme n'ajoute ni ne retire aucun jour de congé. Bénédicte Linard travaille sur sa réforme de l'accueil temps libre pour avoir une offre de stages de qualité pour tous les enfants. On travaille de concert avec tout le gouvernement. Sur le plan sanitaire, les vacances de deux semaines ont également du sens. Il y a un consensus scientifique là-dessus. Si on avait eu deux semaines à Toussaint, cette année, la quatrième vague aurait proablement été moins importante dans les classes.

Bonjour, il est démontré que pour une formation soit efficace, profitable à tous les élèves et éviter qu'un enseignant ne soit débordé, une classe de 12 à 15 élèves grand maximum est un facteur déterminant. Que pensez-vous des classes de 25 à 30 élèves dans nos écoles primaires, secondaires et supérieures ? (question de Pascal et de Robert)

La surpopulation des classes est question très importante, qui nous revient tout le temps. Il est clair qu'il est plus facile d'enseigner avec 10 ou 15 élèves qu'à 25 ou 30. Mais réduire la taille des classes serait une proposition très coûteuse, impayable. Sur un budget de 12,4 milliards, actuellement 5,7 milliards sont consacrés aux salaires des enseignants, soit quasi la moitié. Ce qui signifie que, si on décidait de diviser par deux les classes, il faudrait trouver cinq milliards de plus. Sans parler du problème de trouver des enseignants supplémentaires, alors que le recrutement est déjà compliqué.

Mais il existe d'autres manières d'atteindre le même but. Aujourd'hui, le décret fixe le nombre d'élèves par classes, de manière progressive. Ainsi en 2ème primaire, la moyenne est de 20 (et 24 maximum). De la troisième à la sixième primaire, la moyenne est de 24 et 28 maximum. Donc il y a une progressivité et un cadre.

On travaille par ailleurs sur d'autres dispositifs d'accompagnement :

le dispositif FLA , soit des enseignants qui viennent en classe soutenir les élèves qui en ont besoin dans le cadre de l'apprentissage de la langue.

, soit des enseignants qui viennent en classe soutenir les élèves qui en ont besoin dans le cadre de l'apprentissage de la langue. l' accompagnement personnalisé va arriver avec le tronc commun l'année prochaine, pour venir répondre aux difficultés scolaires là où elles se trouvent. Il s'agira de moments prévus dans la grille horaire pour s'occuper de petits groupes.

va arriver avec le tronc commun l'année prochaine, pour venir répondre aux difficultés scolaires là où elles se trouvent. Il s'agira de moments prévus dans la grille horaire pour s'occuper de petits groupes. la réforme de l'enseignement inclusif : troubles de l'apprentissage, les dis... qui sont présents dans toutes les classes aujourd'hui. Là aussi, les écoles pourront recevoir de l'aide au sein d'un pôle territorial. Ce qui permettra de venir en aide et de soutenir les enseignants dans leurs pratiques.

: troubles de l'apprentissage, les dis... qui sont présents dans toutes les classes aujourd'hui. Là aussi, les écoles pourront recevoir de l'aide au sein d'un pôle territorial. Ce qui permettra de venir en aide et de soutenir les enseignants dans leurs pratiques. L'encadrement différencié, qui concerne 25% des écoles les plus touchées par les difficultés sociales. Les moyens obtenus peuvent être consacrés à la diminution de la taille des classes.

Quelle solution proposez-vous aux familles de ces 3.000 élèves francophones des communes à facilités qui sont impactées par la réforme des rythmes scolaires ? (question de Sandrine)

Effectivement, 3 000 élèves sont concernés. J'ai rencontré spécifiquement les représentants de ces communes à facilités. Ils disent être en faveurs de la réforme même si, pour des raisons évidentes, ils voudraient que les deux systèmes s'harmonisent. Mais je n'ai pas de prise sur la volonté de la Flandre de réaliser à son tour cette réforme.

Attention, je ne veux pas du tout donner l'impression que je m'en fous. Ce n'est pas le cas. Je comprends les difficultés des familles de la périphérie, de Bruxelles et des régions frontalières. Mais, comme ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dois-je renoncer à une réforme à laquelle on croit, alors que l'enseignement est communautarisé ?

J'ajoute que cette réforme a plus de sens que jamais depuis cette crise sanitaire. Si on avait eu, cette année, deux semaines de vacances à Toussaint, on n'aurait pas vécu cette quatrième vague dans les classes comme on l'a vécue. En 2020, lorsque les vacances de Toussaint ont été prolongées d'une semaine à cause du Covid, on a d'ailleurs constaté que le taux d'absentéisme chez les enseignants avait ensuite chuté. Alors que d'habitude, entre Toussaint et mars, il y a vraiment une explosion.

