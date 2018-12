La Ligue des droits de l'Homme devient celle des droits humains

La Ligue des droits de l'Homme est née en 1901. Depuis, la société a changé et le terme "Homme" ne remportait plus les faveurs. "Nous mettions une majuscule au mot 'Homme' pour montrer que nous nous référions au genre humain mais cela ne suffisait pas, surtout que cette distinction n'apparaît pas à l'oral", explique Pierre-Arnaud Perrouty, directeur de la Ligue. "Nous avons reçu des témoignages de femmes qui exprimaient leur malaise par rapport à notre nom. Et puis cela excluait aussi les enfants, les transgenres, les intersexes..."

Ce changement symbolique permet à l'association de "réaffirmer que les droits humains concernent tout le monde par définition". Elle donne aussi l'opportunité de "donner de la visibilité aux luttes contre les discriminations de genre afin d'atteindre, au-delà d'une égalité de droits formelle, une égalité réelle".

L'annonce coïncide également avec la remise du prix Régine Orfinger-Karlin par la LDH à l'association Aquarelle, qui oeuvre en faveur de l'inclusion et de l'égalité de genre. Ce prix est remis tous les deux ans depuis 1996 pour récompenser une personne ou une association qui s'est distinguée par son action militante en faveur des droits humains en Fédération Wallonie-Bruxelles.