Plus de 5.000 policiers ont dû intervenir l'année dernière pour remplacer les gardiens de prison en grève. Cela a coûté 2,94 millions d'euros, peut-on lire mercredi dans les pages du journal De Tijd. Ces chiffres sont relayés par la députée Carina Van Cauter (Open Vld) qui les a obtenus auprès du ministre de l'Intérieur.

Au total, on décompte 257 jours de grève dans les prisons l'année dernière, dont 139 en Flandre, 91 en Wallonie et 27 à Bruxelles. La prison de Merksplas a été particulièrement touchée par le mouvement, avec 38 jours de grève et 1.800 policiers qui ont dû intervenir pour suppléer les gardiens. Les protestations portaient sur la volonté du gouvernement d'imposer un service minimum en cas de grève prolongée. La députée Carina Van Cauter s'attend à ce que le projet de loi, approuvé par la Chambre en mars dernier, mette fin au gaspillage d'argent.