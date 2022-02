Eunice, qui a frappé notre pays vendredi, est officiellement reconnue comme une "forte" tempête. Le point sur les dégâts en Belgique.

"Neuf Beaufort de vent en moyenne à la station de mesure de Westhinder actuellement", écrivait le météorologiste sur Twitter un peu avant 13h30. "Eunice est désormais une tempête en Belgique."

Peu après 14h00, David Dehenauw a toutefois signalé que les vents avaient atteint 10 Beaufort dans cette même station, ce qui signifie qu'Eunice est à présent classée comme une "forte tempête".

Selon les critères de l'IRM, une tempête est officiellement reconnue comme telle en Belgique si le vent atteint une force de 9 sur l'échelle de Beaufort. Cela signifie qu'il souffle en moyenne à une vitesse d'au moins 75 km/h pendant 10 minutes et à une hauteur de 10 mètres au-dessus d'une station de mesure située sur le territoire belge. Si les vents dépassent 90 km/h, on parle alors de forte tempête.

Selon les prévisions de l'IRM, le pic de la tempête devrait se situer entre 14h00 et 19h00. La Côte, les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et d'Anvers sont en niveau d'alerte orange, tout comme la province de Hainaut, entre 14h00 et 17h00. L'Institut royal météorologique met en garde contre de possibles dégâts et problèmes de circulation.

Un mort à Ypres

Un homme âgé de 79 ans est décédé vendredi après être tombé dans l'eau dans un port de plaisance à Ypres, en Flandre occidentale. Le septuagénaire serait tombé de son bateau en raison des fortes rafales de vent, a indiqué la zone de police Arro Ieper.

Le vieil homme, de nationalité anglaise, a pu être rapidement extrait de l'eau. Les secours ont tenté de le ranimer sur place, mais il est finalement décédé à l'hôpital où il avait été emmené dans un état critique, selon la police.

Une personne dans un état critique après la chute d'une branche d'arbre à Menin

Une personne a été victime de la chute d'une branche d'arbre vers 15h à Menin (Flandre occidentale), ont rapporté les pompiers locaux. Une branche d'arbre s'est brisée et est tombée sur un passant. La victime est dans un état critique.

D'après Het Laatste Nieuws, la victime est un garçon de dix-huit ans qui faisait son jogging avec sa mère.

Une grue-tour tombe sur l'hôpital de Tournai

Une grue-tour est tombée vendredi, peu avant 16h00, sur le service de gériatrie de l'hôpital de Tournai (CHwapi), a confirmé le bourgmestre de la ville, Paul-Olivier Delannois, à l'agence Belga. Seul le grutier a été blessé, a-t-on appris auprès des services de secours.

Une grue-tour qui se trouvait sur le chantier de construction du nouvel hôpital de Tournai est tombée, vraisemblablement déstabilisée par le vent, sur les deux étages supérieurs d'un nouveau bâtiment abritant l'un des services de gériatrie de l'hôpital. Le personnel et les patients sont indemnes et ont tous été évacués vers une autre aile de l'hôpital. Seul le grutier a été blessé et a dû être désincarcéré par les services de secours. Il était conscient lors de sa prise en charge par les ambulanciers.

Un homme grièvement blessé après avoir été percuté par un panneau solaire à Gand

Un homme a été grièvement blessé, vendredi, dans la section gantoise de Sint-Denijs-Westrem, et se trouve entre la vie et la mort après avoir été percuté à la tête par un panneau solaire qui s'était envolé à cause des vents violents.

L'incident s'est produit dans une habitation de la Poortakkerstraat. L'homme a été retrouvé inconscient et a dû être réanimé sur place par les services de secours, avant d'être transporté à l'hôpital, a indiqué la police locale de Gand.

Les pompiers de la zone de secours Centrum sont attelés à fixer les autres panneaux solaires encore sur le toit.

Des nuisances ont également été signalées sur l'autoroute E40 à hauteur de Sint-Denijs-Westrem en raison d'un arbre sur la chaussée.

Déjà une cinquantaine d'interventions pour les pompiers liégeois en raison du fort vent

Une cinquantaine d'interventions ont été menées vendredi après-midi par les pompiers de Liège à la suite des fortes rafales de vent, ont-ils indiqué. Aucun blessé n'est cependant à signaler.

Les interventions s'enchaînent depuis 14h30 pour les hommes du feu sur Liège et sa périphérie. Il s'agit principalement de câbles et de branches tombés sur la route, et des morceaux de toiture qui s'arrachent.

Les pompiers de Liège craignent une recrudescence des interventions avec les personnes qui vont rentrer de leur travail et qui risquent de constater d'éventuels dégâts.

Vendredi vers 16h30, il n'y avait pas de blessé à déplorer.

Le centre d'Asse évacué en raison d'un clocher menaçant de s'effondrer

Le centre de la commune d'Asse (Brabant flamand) devait être évacué vendredi après-midi car le clocher d'une église menace de s'effondrer en raison des vents violents, ont indiqué les pompiers.

Déjà une cinquantaine d'interventions pour les pompiers liégeois en raison du fort vent

Les interventions s'enchaînent depuis 14h30 pour les hommes du feu sur Liège et sa périphérie. Il s'agit principalement de câbles et de branches tombés sur la route, et des morceaux de toiture qui s'arrachent. Les pompiers de Liège craignent une recrudescence des interventions avec les personnes qui vont rentrer de leur travail et qui risquent de constater d'éventuels dégâts. Vendredi vers 16h30, il n'y avait pas de blessé à déplorer.

La façade d'une maison arrachée à Knokke-Heist

Une grande partie du mur latéral d'une maison d'angle de Knokke-Heist a été arrachée par la tempête Eunice, a confirmé vendredi après-midi la zone de police locale. L'intérieur de la maison est visible depuis la rue. Il n'y a pas eu de victimes.

La maison, située dans le quartier de Heulebrug, a subi des dommages considérables dus à la tempête. Le mur latéral s'est complètement effondré et les débris se sont répandus dans toute la rue.

"La police et les pompiers sont sur place et la chaussée est fermée. Après la tempête, les services concernés examineront comment ils peuvent protéger temporairement la façade", a expliqué la police locale.

Très sollicités, les pompiers du Brabant wallon se disent débordés d'appels

Très sollicités depuis l'arrivée de la tempête Eunice sur le territoire belge, vendredi après-midi, les pompiers du Brabant wallon se disent débordés d'appels à l'aide, a indiqué la zone de secours peu après 17h00.

Des dizaines de demandes d'interventions se succèdent depuis le milieu de l'après-midi au dispatching de la zone brabançonne wallonne. La plupart des missions concernent des branchages et arbres arrachés qui obstruent notamment des voiries.

Toutes les équipes des différents postes de la zone de secours sont déployées sur le terrain.

De nombreuses voiries ont dû être temporairement fermées à la circulation, dont la chaussée de Wavre à hauteur de Lathuy, la nationale 93 à Villers-la-Ville, la chaussée de Charleroi à Perwez ou encore la nationale 275 à hauteur de Court-Saint-Étienne.

Les opérations de déblaiement devraient encore se prolonger durant plusieurs heures.

Bruxelles: 100 interventions effectuées et 200 en attente

Les secours comptabilisent plus de 300 demandes d'interventions en lien avec la tempête Eunice, vendredi après-midi, en région bruxelloise, a indiqué vers 18h00 le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il n'y a pas eu de blessé.

Des dizaines d'interventions étaient en cours à 18h00. Une centaine étaient déjà clôturées. Environ 200 sont en attente.

Trains: Infrabel annonce la reprise du trafic ferroviaire "où c'est possible"

La circulation des trains a repris "où c'est possible" à 18h00, a annoncé Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Le trafic avait été interrompu sur plusieurs lignes en raison des fortes rafales de vent dues à la tempête Eunice, vendredi à 14h00. Les deux Flandres ainsi que les grandes lignes autour d'Anvers avaient été mises à l'arrêt. Sur d'autres lignes, la vitesse a été limitée à 80 km/h.

Etre Jette et Opwijk, un train a percuté un toit d'abri de jardin. Les vingt passagers à bord ont dû poursuivre leur voyage en bus.

Entre Braine-l'Alleud et Linkebeek, ce sont des éléments métalliques qui perturbent le trafic.

Les chutes de branche et d'arbre causent d'autres difficultés dans le Brabant flamand (Diest-Zichem), ainsi qu'à Coxyde ou encre Schulen (Limbourg).

La situation a par ailleurs pu être rétablie à plusieurs endroits, notamment à Zaventem, Diegem et Torhout (Flandre occidentale).

A Mons, une toiture d'habitation menace de tomber sur les voies. Les pompiers ont demandé l'arrêt des circulations.

Le trafic est aussi interrompu entre Mouscron et Froyennes. Les barrières de plusieurs passages à niveau ont été arrachées par le vent. A Fleurus, une bâche s'est envolée dans la caténaire.

Des objets métalliques sont encore à l'origine d'une interruption de la circulation entre Namur et Andenne en raison d'objets métalliques dans les voies. Entre Gembloux et Rhisnes, c'est à cause d'un arbre menaçant de tomber sur les voies.

Un blessé après la chute d'un arbre sur une voiture à Wépion

Une personne a été blessée à la suite de la chute d'un arbre sur une voiture vendredi vers 15h00 à Wépion, indiquent les pompiers de la zone NAGE, confirmant une information de L'Avenir.

L'incident a été causé par la tempête Eunice. L'arbre est tombé au niveau du pare-brise. Blessé, le conducteur a été pris en charge par une équipe de la Croix-Rouge.

Une personne blessée par une toiture qui s'est envolée à Liège

Une personne a été blessée par une toiture qui s'est envolée vendredi après-midi à Liège, indique la zone de police liégeoise. Un centre de crise a été ouvert par la ville.

La victime a été percutée par la chute d'une toiture, rue Basse-Wez dans le quartier d'Amercoeur à Liège.

Des arbres sont par ailleurs tombés, notamment du côté de Cointe, Grivegnée et Chênée, des tuiles se sont envolées, tandis que des panneaux de signalisation et de chantiers sont au sol à de nombreux endroits.

La sortie du tunnel de Cointe, quai Banning, est fermée à la suite de la chute d'un arbre qui obstrue la circulation.

La police de Liège assure que plusieurs dizaines d'interventions sont en cours dans sa zone.

Un centre de crise, supervisé par le bourgmestre de la ville de Liège Willy Demeyer, coordonne les opérations depuis l'Hôtel de police.

Pompiers, bûcherons, services de la ville et policiers travaillent sans relâche.

Vendredi vers 18h30, les pompiers de Liège étaient complètement débordés. Ils ont mené une centaine d'interventions depuis 14h30.

Les parcs, jardins, bois et la forêt de Bruxelles resteront fermés tout le week-end

Vu l'ampleur de la tempête Eunice, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes resteront fermés au public jusqu'à mardi, a indiqué vendredi l'agence régionale Bruxelles Environnement dans un communiqué.

Elle se réfère à l'Institut royal météorologique (IRM), qui prévoit de nouveaux épisodes venteux jusqu'à lundi soir. "Même s'ils seront moins intenses, ces épisodes venteux présenteront un risque de chutes d'arbres, ces derniers étant fragilisés par la tempête de ce vendredi et par l'engorgement actuel des sols en eau", précise Bruxelles Environnement.

Une accalmie est prévue à partir de mardi. Si les prochaines prévisions météorologiques la confirme, "les espaces verts pourront rouvrir après l'inspection, le nettoyage et la sécurisation des lieux", poursuit l'agence régionale.

Les espaces verts ont été fermés au public à partir de vendredi 12h00 compte tenu des rafales de vents annoncées.

"Neuf Beaufort de vent en moyenne à la station de mesure de Westhinder actuellement", écrivait le météorologiste sur Twitter un peu avant 13h30. "Eunice est désormais une tempête en Belgique." Peu après 14h00, David Dehenauw a toutefois signalé que les vents avaient atteint 10 Beaufort dans cette même station, ce qui signifie qu'Eunice est à présent classée comme une "forte tempête". Selon les critères de l'IRM, une tempête est officiellement reconnue comme telle en Belgique si le vent atteint une force de 9 sur l'échelle de Beaufort. Cela signifie qu'il souffle en moyenne à une vitesse d'au moins 75 km/h pendant 10 minutes et à une hauteur de 10 mètres au-dessus d'une station de mesure située sur le territoire belge. Si les vents dépassent 90 km/h, on parle alors de forte tempête. Selon les prévisions de l'IRM, le pic de la tempête devrait se situer entre 14h00 et 19h00. La Côte, les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et d'Anvers sont en niveau d'alerte orange, tout comme la province de Hainaut, entre 14h00 et 17h00. L'Institut royal météorologique met en garde contre de possibles dégâts et problèmes de circulation. Un mort à YpresUn homme âgé de 79 ans est décédé vendredi après être tombé dans l'eau dans un port de plaisance à Ypres, en Flandre occidentale. Le septuagénaire serait tombé de son bateau en raison des fortes rafales de vent, a indiqué la zone de police Arro Ieper.Le vieil homme, de nationalité anglaise, a pu être rapidement extrait de l'eau. Les secours ont tenté de le ranimer sur place, mais il est finalement décédé à l'hôpital où il avait été emmené dans un état critique, selon la police.Une personne dans un état critique après la chute d'une branche d'arbre à MeninUne personne a été victime de la chute d'une branche d'arbre vers 15h à Menin (Flandre occidentale), ont rapporté les pompiers locaux. Une branche d'arbre s'est brisée et est tombée sur un passant. La victime est dans un état critique.D'après Het Laatste Nieuws, la victime est un garçon de dix-huit ans qui faisait son jogging avec sa mère.Une grue-tour tombe sur l'hôpital de Tournai Une grue-tour est tombée vendredi, peu avant 16h00, sur le service de gériatrie de l'hôpital de Tournai (CHwapi), a confirmé le bourgmestre de la ville, Paul-Olivier Delannois, à l'agence Belga. Seul le grutier a été blessé, a-t-on appris auprès des services de secours.Une grue-tour qui se trouvait sur le chantier de construction du nouvel hôpital de Tournai est tombée, vraisemblablement déstabilisée par le vent, sur les deux étages supérieurs d'un nouveau bâtiment abritant l'un des services de gériatrie de l'hôpital. Le personnel et les patients sont indemnes et ont tous été évacués vers une autre aile de l'hôpital. Seul le grutier a été blessé et a dû être désincarcéré par les services de secours. Il était conscient lors de sa prise en charge par les ambulanciers.Un homme grièvement blessé après avoir été percuté par un panneau solaire à GandUn homme a été grièvement blessé, vendredi, dans la section gantoise de Sint-Denijs-Westrem, et se trouve entre la vie et la mort après avoir été percuté à la tête par un panneau solaire qui s'était envolé à cause des vents violents.L'incident s'est produit dans une habitation de la Poortakkerstraat. L'homme a été retrouvé inconscient et a dû être réanimé sur place par les services de secours, avant d'être transporté à l'hôpital, a indiqué la police locale de Gand. Les pompiers de la zone de secours Centrum sont attelés à fixer les autres panneaux solaires encore sur le toit. Des nuisances ont également été signalées sur l'autoroute E40 à hauteur de Sint-Denijs-Westrem en raison d'un arbre sur la chaussée.Déjà une cinquantaine d'interventions pour les pompiers liégeois en raison du fort ventUne cinquantaine d'interventions ont été menées vendredi après-midi par les pompiers de Liège à la suite des fortes rafales de vent, ont-ils indiqué. Aucun blessé n'est cependant à signaler.Les interventions s'enchaînent depuis 14h30 pour les hommes du feu sur Liège et sa périphérie. Il s'agit principalement de câbles et de branches tombés sur la route, et des morceaux de toiture qui s'arrachent. Les pompiers de Liège craignent une recrudescence des interventions avec les personnes qui vont rentrer de leur travail et qui risquent de constater d'éventuels dégâts. Vendredi vers 16h30, il n'y avait pas de blessé à déplorer. Le centre d'Asse évacué en raison d'un clocher menaçant de s'effondrerLe centre de la commune d'Asse (Brabant flamand) devait être évacué vendredi après-midi car le clocher d'une église menace de s'effondrer en raison des vents violents, ont indiqué les pompiers.Déjà une cinquantaine d'interventions pour les pompiers liégeois en raison du fort ventLes interventions s'enchaînent depuis 14h30 pour les hommes du feu sur Liège et sa périphérie. Il s'agit principalement de câbles et de branches tombés sur la route, et des morceaux de toiture qui s'arrachent. Les pompiers de Liège craignent une recrudescence des interventions avec les personnes qui vont rentrer de leur travail et qui risquent de constater d'éventuels dégâts. Vendredi vers 16h30, il n'y avait pas de blessé à déplorer.La façade d'une maison arrachée à Knokke-HeistUne grande partie du mur latéral d'une maison d'angle de Knokke-Heist a été arrachée par la tempête Eunice, a confirmé vendredi après-midi la zone de police locale. L'intérieur de la maison est visible depuis la rue. Il n'y a pas eu de victimes.La maison, située dans le quartier de Heulebrug, a subi des dommages considérables dus à la tempête. Le mur latéral s'est complètement effondré et les débris se sont répandus dans toute la rue. "La police et les pompiers sont sur place et la chaussée est fermée. Après la tempête, les services concernés examineront comment ils peuvent protéger temporairement la façade", a expliqué la police locale.Très sollicités, les pompiers du Brabant wallon se disent débordés d'appelsTrès sollicités depuis l'arrivée de la tempête Eunice sur le territoire belge, vendredi après-midi, les pompiers du Brabant wallon se disent débordés d'appels à l'aide, a indiqué la zone de secours peu après 17h00.Des dizaines de demandes d'interventions se succèdent depuis le milieu de l'après-midi au dispatching de la zone brabançonne wallonne. La plupart des missions concernent des branchages et arbres arrachés qui obstruent notamment des voiries. Toutes les équipes des différents postes de la zone de secours sont déployées sur le terrain. De nombreuses voiries ont dû être temporairement fermées à la circulation, dont la chaussée de Wavre à hauteur de Lathuy, la nationale 93 à Villers-la-Ville, la chaussée de Charleroi à Perwez ou encore la nationale 275 à hauteur de Court-Saint-Étienne. Les opérations de déblaiement devraient encore se prolonger durant plusieurs heures.Bruxelles: 100 interventions effectuées et 200 en attente Les secours comptabilisent plus de 300 demandes d'interventions en lien avec la tempête Eunice, vendredi après-midi, en région bruxelloise, a indiqué vers 18h00 le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il n'y a pas eu de blessé.Des dizaines d'interventions étaient en cours à 18h00. Une centaine étaient déjà clôturées. Environ 200 sont en attente. Trains: Infrabel annonce la reprise du trafic ferroviaire "où c'est possible"La circulation des trains a repris "où c'est possible" à 18h00, a annoncé Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.Le trafic avait été interrompu sur plusieurs lignes en raison des fortes rafales de vent dues à la tempête Eunice, vendredi à 14h00. Les deux Flandres ainsi que les grandes lignes autour d'Anvers avaient été mises à l'arrêt. Sur d'autres lignes, la vitesse a été limitée à 80 km/h. Etre Jette et Opwijk, un train a percuté un toit d'abri de jardin. Les vingt passagers à bord ont dû poursuivre leur voyage en bus. Entre Braine-l'Alleud et Linkebeek, ce sont des éléments métalliques qui perturbent le trafic. Les chutes de branche et d'arbre causent d'autres difficultés dans le Brabant flamand (Diest-Zichem), ainsi qu'à Coxyde ou encre Schulen (Limbourg). La situation a par ailleurs pu être rétablie à plusieurs endroits, notamment à Zaventem, Diegem et Torhout (Flandre occidentale). A Mons, une toiture d'habitation menace de tomber sur les voies. Les pompiers ont demandé l'arrêt des circulations. Le trafic est aussi interrompu entre Mouscron et Froyennes. Les barrières de plusieurs passages à niveau ont été arrachées par le vent. A Fleurus, une bâche s'est envolée dans la caténaire. Des objets métalliques sont encore à l'origine d'une interruption de la circulation entre Namur et Andenne en raison d'objets métalliques dans les voies. Entre Gembloux et Rhisnes, c'est à cause d'un arbre menaçant de tomber sur les voies.Un blessé après la chute d'un arbre sur une voiture à WépionUne personne a été blessée à la suite de la chute d'un arbre sur une voiture vendredi vers 15h00 à Wépion, indiquent les pompiers de la zone NAGE, confirmant une information de L'Avenir.L'incident a été causé par la tempête Eunice. L'arbre est tombé au niveau du pare-brise. Blessé, le conducteur a été pris en charge par une équipe de la Croix-Rouge.Une personne blessée par une toiture qui s'est envolée à LiègeUne personne a été blessée par une toiture qui s'est envolée vendredi après-midi à Liège, indique la zone de police liégeoise. Un centre de crise a été ouvert par la ville.La victime a été percutée par la chute d'une toiture, rue Basse-Wez dans le quartier d'Amercoeur à Liège. Des arbres sont par ailleurs tombés, notamment du côté de Cointe, Grivegnée et Chênée, des tuiles se sont envolées, tandis que des panneaux de signalisation et de chantiers sont au sol à de nombreux endroits. La sortie du tunnel de Cointe, quai Banning, est fermée à la suite de la chute d'un arbre qui obstrue la circulation. La police de Liège assure que plusieurs dizaines d'interventions sont en cours dans sa zone. Un centre de crise, supervisé par le bourgmestre de la ville de Liège Willy Demeyer, coordonne les opérations depuis l'Hôtel de police. Pompiers, bûcherons, services de la ville et policiers travaillent sans relâche. Vendredi vers 18h30, les pompiers de Liège étaient complètement débordés. Ils ont mené une centaine d'interventions depuis 14h30.Les parcs, jardins, bois et la forêt de Bruxelles resteront fermés tout le week-endVu l'ampleur de la tempête Eunice, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes resteront fermés au public jusqu'à mardi, a indiqué vendredi l'agence régionale Bruxelles Environnement dans un communiqué.Elle se réfère à l'Institut royal météorologique (IRM), qui prévoit de nouveaux épisodes venteux jusqu'à lundi soir. "Même s'ils seront moins intenses, ces épisodes venteux présenteront un risque de chutes d'arbres, ces derniers étant fragilisés par la tempête de ce vendredi et par l'engorgement actuel des sols en eau", précise Bruxelles Environnement. Une accalmie est prévue à partir de mardi. Si les prochaines prévisions météorologiques la confirme, "les espaces verts pourront rouvrir après l'inspection, le nettoyage et la sécurisation des lieux", poursuit l'agence régionale. Les espaces verts ont été fermés au public à partir de vendredi 12h00 compte tenu des rafales de vents annoncées.