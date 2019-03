La Fête de l'Iris sous le signe des 30 ans de la région bruxelloise et des 150 ans du tram

A cette occasion, du 1er au 5 mai, une multitude d'animations gratuites sont programmées, du championnat européen du meilleur conducteur de tram (4 mai) à l'Electro Night (3 mai), en passant par un feu d'artifice depuis la Place des Palais (4 mai) et la circulation de tramways historiques (5 mai).

Le tram sera mis à l'honneur via trois événements phares: la grande cavalcade des trams historiques le 1er mai, l'exposition des trams vicinaux qui dévoilera la maquette du tram "nouvelle génération" sur la place royale et, donc, l'organisation du championnat européen du meilleur conducteur de tram organisé par la STIB, qui se tiendra pour la première fois à Bruxelles. Il y aura aussi quelque chose à attendre du côté du musée des Sciences naturelles qui concocte une surprise à l'occasion du jubilé de la Région. Plus d'infos sur www.fetedeliris.brussels, www.trammuseum.brussels et www.tramem.eu