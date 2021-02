En 2020, le coronavirus aura donc coûté 33,5 milliards d'euros aux différents niveaux de pouvoir belges, du gouvernement fédéral aux communes. Qui a payé quoi ? Voici la facture Covid passée au crible.

Notre dossier: le Covid a coûté 33,5 milliards à la Belgique

En Région de Bruxelles-Capitale, comme ailleurs, ce sont les mesures de soutien à l'économie qui ont le plus pesé sur le budget. Ainsi, 80 millions ont été dédiés aux entreprises affectées par la crise du coronavirus, 39 millions ont été alloués en soutien au secteur événementiel, 29,9 millions ont été budgétés pour octroyer des crédits à l'Horeca ainsi que 26 millions de primes, 16,5 millions ont été réservés pour la relance du secteur hôtelier... A noter que toutes ces aides n'ont pas été entièrement consommées. Côté santé, l'achat de masques pour les citoyens a coûté 10 millions, tandis que le tracing et le testing ont nécessité 22,7 millions, auxquels il faut ajouter 33,7 millions pour la "recherche de contacts", pour ne citer que les mesures les plus coûteuses. L'un dans l'autre, la Région bruxelloise a dépensé 459,7 millions d'euros en réaction à l'épidémie. Auxquels il faut ajouter 130,58 autres millions consacrés à un plan de relance après la première vague. Soit un total de 590,28 millions. Ou, écrit autrement, 488 euros par habitant. Un chouïa plus qu'en Région wallonne (466). Sans oublier les pertes de recettes fiscales, liées essentiellement à l'exonération ou au report de taxes et estimées à 443,6 millions, selon les estimations transmises par le ministre bruxellois du Budget, Sven Gatz (Open VLD). Total : 1,03 milliard.