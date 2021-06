La désinformation mine la confiance des citoyens envers les vaccins contre le coronavirus

Théories conspirationnistes des mouvements anti-vaccins, fake news, états comme la Russie ou la Chine qui sèment la confusion: le citoyen a du mal à reconnaître la désinformation et perd ainsi confiance dans l'efficacité du vaccin et dans la reprise économique post-covid, selon une étude menée conjointement par la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et l'École royale militaire.