La débandade des cinémas pornos

Dans les années 70, les cinémas érotiques et pornographiques ont essaimé, y compris en Belgique. Ces salles obscures sont quasiment toutes en train de couler et notamment les plus historiques. Magnéto.

L'ABC, sur le Boulevard Adolphe Max, a fermé ses portes en 2013. © Marc Wathieu