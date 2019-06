La Rode Kruis, la Croix-Rouge flamande, organise vendredi une collecte de sang sur la plaine de Werchter. L'action donnera le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation afin d'attirer de nouveaux donneurs. Pendant l'été, les dons de sang et de plasma manquent à l'appel alors que le nombre de patients qui en nécessitent ne diminue pas pour autant.

En été, les stocks de sang et de plasma baissent drastiquement car beaucoup de donneurs sont partis en vacances. Dans certains cas, en revenant de l'étranger, il faut aussi attendre un certain temps avant de pouvoir donner son sang. Pour recruter de nouveaux donneurs pendant l'été, la Rode Kruis organise pour la première fois une collecte sur le terrain du festival Rock Werchter, plus précisément dans le village des artistes. Les donneurs sont priés de s'enregistrer sur le site bloedinzameling.rodekruis.be/rockwerchter