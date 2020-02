La coalition miroir ne passe pas la rampe au cdH et chez DéFI

Balayée d'un revers de la main par plusieurs ténors socialistes bruxellois, la proposition du président du CD&V Joachim Coens d'entamer des discussions sur base d'une coalition miroir rassemblant les partis au gouvernement flamand (N-VA, CD&V et Open Vld), et les partis au gouvernement wallon (PS, MR et Ecolo) ne passe pas la rampe chez DéFI et au cdH.

.