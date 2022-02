Un test exclusif du Vif: il suffit de répondre, en tout pragmatisme et sans oeillères idéologiques, aux questions suivantes, puis de consulter les réponses en fin de questionnaire.

Vous aimez relever les défis, vous êtes toujours positif, constructif et résolument tourné vers l'avenir? Les réformes indispensables à la modernisation de notre économie vous passionnent, mais vous doutez de vos capacités à diriger une grande fédération patronale apolitique? Le test exclusif du Vif est fait pour vous: il vous suffit de répondre, en tout pragmatisme et sans oeillères idéologiques, aux questions suivantes, puis de consulter les réponses en fin de questionnaire. La FGTB refuse de signer, en groupe des 10, l'accord donnant flexibilité aux entreprises face à l'absentéisme causé par Omicron. Lorsque l'inflation bat des records, l'indexation automatique empêche le pouvoir d'achat des salariés de s'effondrer. Le Conseil central de l'économie observe que le handicap salarial par rapport aux pays voisins s'est fort réduit en 2019 et 2020.Un président de parti estime que la Belgique devrait en finir avec l'e-commerce.Le quotidien économique De Tijd révèle que les entreprises belges n'ont jamais dégagé de marges bénéficiaires aussi élevées, supérieures à celles des pays voisins. Les syndicats réclament la révision de la loi de 1996 qui limite les hausses de salaires. Réponses: Vous avez une majorité de 1): vous n'arrêtez pas de vous plaindre, c'est insupportable. Vous n'êtes pas prêt à porter un projet positif pour deux cent mille entreprises. Vous ne seriez pas Wallon, par hasard? Vous avez une majorité de 2): votre enthousiasme et votre ouverture d'esprit font plaisir à voir. Vous êtes fait pour le job! Faites parvenir votre candidature à la rédaction, qui transmettra.