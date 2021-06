Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur Donald Trump, banni des réseaux sociaux.

Alors que les deux réseaux sociaux les plus populaires de la planète lui ont coupé la parole, quel cyberespace reste-t-il pour accu...

Alors que les deux réseaux sociaux les plus populaires de la planète lui ont coupé la parole, quel cyberespace reste-t-il pour accueillir le bon vieil ego démesuré de Donald Trump? La solution est toute trouvée: un blog. Mais ses électeurs sont-ils capables de lire plus de 280 caractères? Poser la question, c'est y répondre: son blog est déjà fermé. C'est donc officiel, l'homme le plus clivant du monde n'existe plus sur Internet. Du coup, que va faire Donald Trump pour continuer à exister? a) Mener le prochain assaut du Capitole. b) Rejoindre Jürgen Conings dans sa hutte. c) Devenir conseiller en communication de l'homme le plus clivant de Belgique?