L'ambiance était bon enfant. Bon nombre de participants ne respectaient pas les mesures de distance nécessaires, ni l'obligation du port de masque. Des gens de tout âge étaient présents, notamment des familles avec de jeunes enfants. La foule a quitté la gare après un quart d'heure.

L'événement La Boum 2 doit se tenir à 16h00 dans le bois de la Cambre à Bruxelles mais bon nombre de personnes étaient déjà présentes à Bruxelles pour prendre part des actions organisées dans le cadre de la Journée du Travail ou pour d'autres mouvements de protestations contre les mesures corona. Selon la DH, 600 policiers seront déployés, venant de nombreuses zones de police de la région bruxelloise mais aussi des deux régions.

"Aucune autorisation n'a été donnée ni demandée par les organisateurs", a rappelé la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. "Ne tombez pas dans ce piège", a lancé quant à lui le Premier ministre Alexander De Croo à l'attention des personnes qui souhaiteraient participer à l'événement.

Un message protestataire diffusé sur le Palais de Justice de Bruxelles

Des messages protestataires ont été diffusés vendredi soir sur la façade du Palais de Justice et sur la Porte de Hal à Bruxelles, ont indiqué plusieurs médias. L'information a été confirmée par la police de Bruxelles qui a dressé plusieurs procès-verbaux.

Il s'agissait d'une action menée par Wake Up Belgium, qui entendait envoyer un message aux autorités belges. On pouvait notamment lire dans ses messages en images la phrase "vous serez jugés ici", accompagnée d'un noeud coulant symbolisant la pendaison. Les activistes reprochent aux responsables politiques "un manque de raison", "de l'incompétence", et "des lois répressives". Le groupe exige de "remettre l'humain au centre et non les chiffres". La police a identifié les manifestants et des PV ont été rédigés.