Moins de 2000 patients traités pour le Covid-19 étaient hospitalisés respectivement les 25 et le 26 décembre, selon les chiffres épidémiologiques du dimanche 26 décembre, non consolidés, communiqués dans la soirée par la porte-parole de Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé publique.

Avant le week-end de Noël, les hospitalisations dépassaient encore la barre des 2.000, ce qui était le cas depuis fin novembre.

Les 25 et 26 décembre respectivement, les nombres de patients Covid qui ont été admis à l'hôpital étaient de 133 et 113, et les nombres de patients traités en soins intensifs étaient de 640 et 632.

Le variant Omicron progresse

Entre le 17 décembre et les 23 décembre, 485.978 tests ont été effectués dont 52.539 se sont avérés positifs. Le taux de positivité était dès lors de 10,81%.

La part du variant Omicron dans les nouvelles contaminations au coronavirus est désormais environ égale à celles causées par le variant delta. Le premier devrait désormais prendre la main, a affirmé samedi le biostatisticien Geert Molenberghs.

Avant le week-end de Noël, les hospitalisations dépassaient encore la barre des 2.000, ce qui était le cas depuis fin novembre. Les 25 et 26 décembre respectivement, les nombres de patients Covid qui ont été admis à l'hôpital étaient de 133 et 113, et les nombres de patients traités en soins intensifs étaient de 640 et 632. Entre le 17 décembre et les 23 décembre, 485.978 tests ont été effectués dont 52.539 se sont avérés positifs. Le taux de positivité était dès lors de 10,81%. La part du variant Omicron dans les nouvelles contaminations au coronavirus est désormais environ égale à celles causées par le variant delta. Le premier devrait désormais prendre la main, a affirmé samedi le biostatisticien Geert Molenberghs.