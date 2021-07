Le nombre quotidien de contaminations en hausse va avoir des conséquences dès la semaine prochaine d'après le virologue Steven Van Gucht: la Belgique passera du vert à l'orange sur la carte européenne, prévient-il dans Het Nieuwsblad.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué: la Belgique n'est pas teintée d'une seule et même couleur. En effet, les couleurs sur notre carte dépendent des Régions. À ce stade, la Flandre et la Wallonie sont colorées en vert tandis que Bruxelles est toujours à l'orange.

Cependant pour le virologue flamand Steven Van Gucht, cela pourrait changer dès la semaine prochaine: "Nous nous attendons de voir si le taux d'infection continuent d'augmenter dans les prochains jours. La Flandre et la Wallonie sont encore vertes sur la carte européenne aujourd'hui, mais cela va bientôt redevenir orange", a annoncé mercredi matin le virologue Steven Van Gucht lors de la conférence de presse du centre de crise, précise nos confrères de Het Nieuwsblad.

Ce changement de coloration, si il a lieu, aura des conséquences sur les voyages. À ce jour, certains pays ont les mêmes règles pour les personnes en provenance de zone verte et de zone orange mais ce n'est pas le cas partout. Certains pays commencent à prendre des règles plus strictes pour les voyageurs venant de zone orange.

Comme l'explique Koen van den Bosch, CEO de l'Association flamandedesagencesdevoyage(VVR) à Het Nieuwsblad, les voyageurs doivent garder trois choses à l'esprit: regarder les conditions imposées par le pays où vous allez, regarder les conditions des transporteurs/compagnies aériennes, vérifier les conditions de votre retour en Belgique. Ces informations sont disponibles sur le site des Affaires étrangères et sur le site info-coronavirus.be.

