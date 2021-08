Le triomphe du hockey belge est le premier collectif depuis 1920. Tout un symbole pour un pays à la croisée des chemins. Après l'or de Nina Derwael, celui de Nafi Thiam est un autre symbole, celui de la confirmation.

La Belgique est perpétuellement à la croisée des chemins institutionnels, elle vient de vivre des années dantesques avec la crise sanitaire, puis les inondations qui ont déchiré la Wallonie. Mais à Tokyo, aujourd'hui, c'était la lumière du soleil, de l'or et des tournesols portés par les hockeyeurs sur le podium et le sourire de l'immense championne Nafi Thiam qui étaient là pour illuminer notre pays.

Le triomphe du hockey belge, obtenu au bout du suspense et de shoot out haletants avec une intervention du VAR pour encore ajouter à la tension, est le premier titre obtenu en sport collectif par notre pays aux Jeux olympiques depuis 1920. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était alors le football belge qui l'avait emporté à domicile, à Anvers.

En 2021, les Red Lions ont réussi leur pari là où les Diables rouges ont échoué lors de l'Euro: comme eux, ils avaient annoncé qu'ils venaient pour l'or, mais à l'inverse de notre génération dorée du ballon rond, ils ont été au bout de leur rêve.

Leur victoire est une métaphore de l'excellence belge, qui se déploie quand on le souhaite: une préparation de haut niveau, une extraordinaire tenue physique, une concentration de tous les instants et une capacité de répondre au rendez-vous. Car le défi physique imposé par les Australiens ce jeudi n'était pas mince, au même titre que l'épreuve psychologique finale.

Ce jeudi était "une journée immense pour le sport belge", a justement résumé Benjamin Deceuninck sur la RTBF.

De fait. La deuxième médaille d'or obtenue par Nafi Thiam en héptathlon est tout aussi remarquable que celle des Red Lions. Parce qu'il s'agit de la première confirmation d'un titre olympique par une championne belge. Et parce qu'elle a obtenu cete victoire au mérite, après une première journée plus difficile que de coutume. A 26 ans, elle est à coup sûr la "reine" du sport belge de tous les temps.

Politiquement, les réactions ont fuée, innombrables, après ces deux titres olympiques qui s'ajoutent à celui, déjà exceptionnel, de Nina Derwael aux barres asymétriques.

Alexander De Croo (Open VLD), Premier ministre, et Sophie Wilmès (MR), ministre des Affaires étrangères, ont loué les sportifs belges en y voyant, sans doute, l'expression de ce "projet positif pour la Belgique" qu'ils appellent de leurs voeux.

