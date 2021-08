C'est une journée décisive pour l'évaction des Belges d'Afganistan, après la prise de pouvoir des talibans. Un premier C130 a quitté Kaboul. Nos premiers ressortissants devraient arriver à Bruxelles ce vendredi soir.

Un premier C130 belge a quitté Kaboul en direction d'Islamabad ce vendredi vers 14h30. A son bord, il y aurait "quelques dizaines de personnes". Un autre vol devrait encore partir en cours de journée. En tout, la Belgique prévoit l'envoi de quatre avions vers la capitale afghane pour évacuer nos ressortissants.

Lors d'une conférence de presse, peu après 17h, les ministres des Affaires étrangères (Sophie Wilmès) de la Défense (Ludivine Dedonder) et de la Migration (Sammy Mahdi) , doivnet donner des précisions au sujet de ces opérations. "L'opération est en cours à Kaboul et à Islamabad, dans des circonstances très difficiles", a souligné Sophie Wilmès.

Il reste très difficile pour les gens d'entrer dans l'aéroport en raison des contrôles talibans et des contrôles très stricts par les Américains. Il y a de grande foule devant l'aéroport. Il a été nécessaire de se frayer un passage pendant huit heures, ce que nous regrettons", dit Sophie Wilmès. Lors d'une réunion de l'OTAN, elle a insisté pour qu'on laisse passer les ressortissants en voie d'évacuation.

Deux vols de C130 ont eu lieu, à 17 heures en Belgique, entre Kaboul et Islamabad, le premier avec seize Belges à bord, le second vide en raison de problèmes de sécurité. Le retour d'Islamabad à Bruxelles se fera avec Air Belgium.

"La situation très complexe"

Sophie Wilmès (MR), ministre des Affairs étrangères, avait annoncé la nouvelle ce vendredi en matinée: "Aujourd'hui, des avions militaires belges font sortir les premières personnes d'Afghanistan. Ils ont été invités à se rendre à l'aéroport où notre équipe sur le terrain accueille les passagers, effectue un screening et les escortera jusqu'à l'avion. Les services des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Asile et Migration mettent tout en oeuvre pour que l'évacuation se déroule de manière la plus harmonieuse et la plus sûre possible, compte tenu de la situation très complexe."

Un troisième avion de transport militaire - un A400M - est également arrivé à Islamabad. Il devrait emporter vendredi soir les premières personnes évacuées vers la Belgique.La liste de personnes à embarquer s'allonge chaque jour. Mercredi, il était question de 470 personnes. Jeudi, le nombre de 580 était avancé, soit 344 personnes disposant d'un passeport belge, 222 personnes de nationalité afghane liées à un Belge et encore quelques personnes de nationalité néerlandaise ou luxembourgeoise liées à un ressortissant belge.

Cette opération militaire, baptisée"Red Kite" (littéralement cerf-volant rouge), s'annonçait fastidieuse et risquée. Sur place la situation est hors de contrôle, autour de l'aéroport de Kaboul dont le périmètre intérieur est sécurisé par les Américains, mais dont les talibans en contrôlent le périmètre extérieur et ont établi des check-points. "La situation est mouvante, change d'heure en heure", soulignait Sophie Wilmès, lors d'un point de presse mercredi. Certains avaient émis des critiques au sujet d'un manque d'anticipation de la part des autorités belges.

