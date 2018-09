L'islamisme, une idéologie sans frontières

L'Institut Montaigne est un think tank français présidé par l'homme d'affaires Claude Bébéar (Axa) qui, après avoir été proche de Nicolas Sarkozy, a soutenu Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017. Son dernier opus dirigé par le géographe et essayiste Hakim El Karoui était très attendu. Intitulé La Fabrique de l'islamisme, il décrit les mouvements transnationaux (wahhabisme saoudien, Frères musulmans et islam turco-nationaliste) qui ont implanté en Europe un " projet global " visant à régenter tous les aspects de la vie des musulmans, soit en les séparant des non-musulmans (wahhabisme), soit en exaltant leur identité via la p...