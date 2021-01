"L'extrême-prudence ne peut pas entraîner le sacrifice de la jeunesse", a affirmé le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Pierre-Yves Jeholet, vendredi matin sur LN24.

"Je vais vraiment insister pour qu'on donne des perspectives à tous les jeunes", a-t-il insisté alors que se tient, ce vendredi après-midi, un nouveau comité de concertation qui doit notamment se pencher sur les voyages non-essentiels et le sort des métiers de contacts.

"J'y aborderai également la problématique de la reprise du sport pour les plus de 12 ans ainsi que la réouverture des auditoires pour les étudiants. On doit absolument donner des perspectives", a ajouté Pierre-Yves Jeholet.

Selon ce dernier, les mesures actuelles ne doivent pas être durcies, sauf en ce qui concerne les voyages non-essentiels "et à condition de donner des perspectives claires aux différents secteurs" touchés, avec un calendrier associant la situation sanitaire à ce qui pourrait être fait.

"Il faut donner un message positif à la population. Les vaccins arrivent et amélioreront la situation. On ne peut pas toujours interdire, interdire, interdire", a-t-il encore dit sur LN24.

