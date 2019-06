opinion

L'extrême droite, une certaine idée de la faute

Nicolas De Decker Journaliste

La Belgique des analystes, des journalistes et des politistes s'est beaucoup interrogée, ces derniers jours, sur la nature de l'extrême droite et sur ses différences avec la gauche et l'extrême gauche. De ces questionnements censément sans tabou, qui cachent mal des affirmations soi-disant sans langue de bois qui font le déshonneur de l'analyse, du journalisme et même de la politologie, ne ressort pas qu'une brillance intellectuelle qui dit beaucoup de l'état de notre débat public.