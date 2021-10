Le projet de décret relatif à l'usage étendu du Covid Safe Ticket (CST) et à l'obligation du port du masque en Wallonie a été approuvé en commission du parlement wallon, mardi après-midi, au terme de débats marqués par d'innombrables questions.

Le PS et Ecolo ont voté en faveur du texte malgré les quelques doutes exprimés lors des débats. Dans la majorité au sud du pays, le MR a également soutenu le projet de décret alors qu'il s'était abstenu en Région bruxelloise où le CST étendu est entré en vigueur le 15 octobre.

Dans l'opposition, le PTB a voté contre, estimant notamment, comme à Bruxelles, que les moyens consacrés au CST devraient plutôt être investis dans les premières lignes de soins.

Quant au cdH, il s'est abstenu en raison d'un manque de clarté et du renvoi, pour des réponses précises, à une liste de FAQ dont les parlementaires ne disposent pas. "Si vous nous fournissez cette liste pour demain matin, nous pourrions éventuellement changer d'avis et soutenir le projet", a ainsi indiqué la députée humaniste Mathilde Vandorpe.

Le texte reviendra dès demain/mercredi en séance plénière du parlement wallon. Il devrait y être adopté sans surprise, permettant une application étendue du CST en Wallonie à partir du 1er novembre.

