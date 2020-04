Il a décidé de prendre quelques jours avec ses enfants avant de voir comment il pourra "contribuer à l'avenir". Mais le contexte est particulier. Les salutations se multiplient.

Le virologue Emmanuel André, en première ligne de la communication au sujet de la crise du coronavirus depuis le début, a annoncé son retrait. "Nous sommes passés dans une autre phase de l'épidémie, une phase qui prendra du temps, écrit-il. C'est le moment pour moi de prendre quelques jours avec mes enfants que je n'ai pas beaucoup vus ces derniers mois, et de repenser la façon dont je pourrai continuer à contribuer à l'avenir.

Nous sommes passés dans une autre phase de l’épidémie, une phase qui prendra du temps. C’est le moment pour moi de prendre quelques jours avec mes enfants que je n’ai pas beaucoup vus ces derniers mois, et de repenser la façon dont je pourrai continuer à contribuer à l’avenir. — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) April 24, 2020

Son départ se fait au moment où la Belgique prépare son plan de déconfinement progressif et où l'épidémie marque le pas. Il survient aussi alors que les tensions montent entre les experts et les politiques, notamment sur fond de fuite des rapports d'expertise. S'il n'avait pas une réputation aussi 'sulfureuse' que l'omniprésent Marc Van Ranst, très politique dans ses prises de position, Emmanuel André indisposait pourtant certains en raison d'ambitions professionnelles qu'il portait, selon certaines sources politiques, en marge de de son travail de porte-parole.

Sur les réseaux sociaux, les remerciements se multiplient. "Un grand merci Emmanuel pour ton engagement de tous les instants durant cette période", salue le SPF Santé publique. "Je ne peux que saluer l'excellent travail pédagogique quotidien d'Emmanuel André durant cette période lourde, dit Joëlle milquet (CDH). Il va manquer assurément :)." "Bon repos en famille, réagit Ronny Balcen (Ecolo). Merci pour le travail effectué pour la santé de notre population."

Je ne peux que saluer l’excellent travail pédagogique quotidien d’ Emmanuel André durant cette période lourde. Il va manquer assurément :) https://t.co/iXTAbA0nMv — Joëlle Milquet (@JoelleMilquet) April 24, 2020

L'homme a marqué les esprits avec son phrasé particulier, lent et posé, pour annoncer chaque matin des nouvelles particulièrement difficiles. On retiendra aussi ce grand moment d'émotion, lorsqu'il avait dû annoncer, la voix étranglée, le décès d'un enfant de douze ans, ce qui restera un moment marquant de cette crise sans précédent.

