La décision est tombée: le producteur de télévision flamand Bart De Pauw a été reconnu coupable de harcèlement et condamné à six mois de prison avec sursis. Il est accusé d'avoir envoyé plusieurs SMS à caractère sexuel à cinq femmes sur lesquels il avait autorité en tant qu'employeur.

Bart De Pauw, ex-réalisateur et vedette de la télévision flamande a été accusé d'avoir harcelé plusieurs collaboratrices en leur envoyant des messages sexuellement explicites pendant plus de dix ans. Cette affaire, particulièrement médiatisée en Flandre, n'est pas sans rappeler une autre histoire similaire qui s'est déroulé aux États-Unis. Certains la qualifient d'ailleurs de l'"affaire Weinstein flamande".

Après un procès de plusieurs semaines, le verdict est tombé: le tribunal correctionnel de Malines a estimé l'ancien producteur de télévision flamand Bart De Pauw coupable et le condamne à six mois de prison avec sursis. Une décision qui ne pouvait pas mieux tomber. Elle prend tout son sens en cette Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ce jeudi 25 novembre.

Un homme à multiples casquettes

Le dossier, lourd de 2000 pages, a fait grand bruit au nord du pays. Et pour cause: ce "Bekende Vlaming" a multiplié les casquettes dans le monde audiovisuel flamand. Présentateur, acteur, réalisateur et humoriste... Ce personnage avait du poids dans le secteur. De quoi intimider de nombreuses femmes qui, par crainte de ne plus trouver de travail, ont longtemps refusé de dénoncer ces agissements.

Certaines ont même dû être suivies par un psychologue. Toutes disent regretter devoir passer par un tribunal. Elles auraient plutôt souhaité que Bart De Pauw présente publiquement ses excuses et qu'il cesse immédiatement ces comportements intrusifs.

Bart De Pauw, ex-réalisateur et vedette de la télévision flamande a été accusé d'avoir harcelé plusieurs collaboratrices en leur envoyant des messages sexuellement explicites pendant plus de dix ans. Cette affaire, particulièrement médiatisée en Flandre, n'est pas sans rappeler une autre histoire similaire qui s'est déroulé aux États-Unis. Certains la qualifient d'ailleurs de l'"affaire Weinstein flamande". Après un procès de plusieurs semaines, le verdict est tombé: le tribunal correctionnel de Malines a estimé l'ancien producteur de télévision flamand Bart De Pauw coupable et le condamne à six mois de prison avec sursis. Une décision qui ne pouvait pas mieux tomber. Elle prend tout son sens en cette Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ce jeudi 25 novembre.Le dossier, lourd de 2000 pages, a fait grand bruit au nord du pays. Et pour cause: ce "Bekende Vlaming" a multiplié les casquettes dans le monde audiovisuel flamand. Présentateur, acteur, réalisateur et humoriste... Ce personnage avait du poids dans le secteur. De quoi intimider de nombreuses femmes qui, par crainte de ne plus trouver de travail, ont longtemps refusé de dénoncer ces agissements.Certaines ont même dû être suivies par un psychologue. Toutes disent regretter devoir passer par un tribunal. Elles auraient plutôt souhaité que Bart De Pauw présente publiquement ses excuses et qu'il cesse immédiatement ces comportements intrusifs.