Certains la qualifient d'"affaire Weinstein flamande". Ce mercredi 13 octobre s'ouvre le procès de Bart De Pauw, ex-réalisateur, acteur et présentateur, notamment pour la chaîne de télévision VRT. Bart De Pauw, 53 ans, est accusé d'avoir harcelé au moins treize femmes avec lesquelles il travaillait en leur envoyant des messages sexuellement explicites pendant plus de dix ans. L'une d'entre elles en a comptabilisé plus de 900 dans son téléphone envoyés en à peine trois semaines. Bart De Pauw aurait même été jusqu'à se rendre au domicile de certaines de celles qui affirment être ses victimes. A la différence de l'Affaire Weinstein, il n'y aurait pas eu d'agressions sexuelles. Le dossier concernant l'ex-producteur flamand est lourd de 2000 pages.L'affaire est peu médiatisée en Wallonie, mais elle fait les choux gras des médias flamands. Si l'affaire fait grand bruit au nord du pays, c'est parce que ce BV ("Bekende vlaming") occupait depuis trente ans l'avant-scène du paysage médiatique en tant que présentateur, acteur, réalisateur et humoriste. Bart De Pauw, véritable vedette au Nord du pays, s'est ainsi fait connaître notamment pour les programmes TV comme De Mol (La taupe), l'une des programmes cultes de la télé flamande ou encore la série "Het geslacht De Pauw". Il présentait aussi "Twee tot de zesde macht", le quiz du dimanche soir, le grand rendez-vous cathodique en Flandre. L'affaire remonte à novembre 2017. Bart De Pauw avait annoncé lui-même dans une vidéo que son principal employeur, la VRT, venait de mettre un terme à toute collaboration avec lui. À l'époque, le service médiation de la chaîne avait reçu plusieurs signalements anonymes concernant ses agissements douteux. L'affaire a éclaté en plein scandale #Metoo et les révélations sur le producteur américain, Harvey Weinstein.L'ex-vedette du petit écran fait face à treize accusatrices. Neuf d'entre elles se sont constituées parties civiles. Parmi celles-ci, figurent des actrices principalement connues au Nord du pays : Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn et Ella-June Henrard. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes s'est également porté officiellement partie civile. Les femmes impliquées dans cette affaire expliquent que les agissements de Bart De Pauw ont eu un énorme impact sur leur vie. L'homme étant très influent dans le monde audiovisuel flamand, elles disent avoir eu peur de dénoncer ses agissements et de ne plus trouver de travail dans le secteur. Certaines ont dû être suivies par un psychologue. Toutes disent regretter devoir passer par un tribunal. Elles auraient plutôt souhaité que Bart De Pauw présente publiquement ses excuses et qu'il cesse immédiatement ces comportements intrusifs. La défense des plaignantes a suggéré que le producteur avoue les faits et qu'il rembourse les frais d'assistance psychologique. Une tentative de médiation a eu lieu, mais elle a échoué.Sur les bancs des parties civiles se trouvent à l'entame du procès ce mercredi matin sept des treize femmes qui sont ressorties de l'enquête en tant que victimes présumées. Toutes les parties civiles sont représentées par les maîtres Christine Mussche et An-Sofie Raes. "Nous allons enfin pouvoir dire ce que nous avons à dire", a déclaré Mme Mussche en entrant dans la salle d'audience. "Nous allons essayer de le faire aussi calmement et aussi bien que possible"."C'est bien que ça puisse enfin commencer", a déclaré de son côté Bart De Pauw, à son arrivée au palais de justice de Malines. "Nous avons dû attendre quatre ans pour l'obtenir. Nous nous sommes très bien préparés. Je serai heureux quand ce sera fini." Au sujet des déclarations des parties civiles, Bart De Pauw commente : "Je pense que ce sera brutal ".Jeudi, la parole sera donnée aux avocats de De Pauw . Il est défendu par John Maes et Michaël Verhaeghe, qui plaident l'acquittement et sont d'avis qu'il n'est pas question de crime. Si Bart De Pauw est reconnu coupable, il risque une peine maximale de deux ans de prison. Ce montant peut être doublé s'il s'avère que les victimes se trouvaient dans une position vulnérable.Le verdict n'est pas attendu avant quatre semaines après le dernier jour du procès, au plus tôt, rapporte Het Nieuwsblad. Toutefois, il est possible que le tribunal prenne plus de temps et que le verdict ne soit pas prêt avant décembre. Entre-temps, De Pauw a aussi entamé une procédure civile contre la VRT auprès du tribunal de Bruxelles. De Pauw, sa société de production et sa famille estiment que la fin de leur coopération était prématurée et a entraîné un énorme préjudice de réputation. Au total, ils réclament quelque 12 millions d'euros de dommages et intérêts à la chaîne publique.