Les neuf femmes qui accusent le producteur de télévision flamand Bart De Pauw pour harcèlement ont fait une déclaration conjointe après une fuite dans la presse. "Tout ce que nous voulons, c'est que les comportements déplacés actuels cessent", expliquent-elles. Parmi elles figurent les actrices flamandes Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn et Ella-June Henrard.

Maaike Cafmeyer, Liesa Naer et Ella-June Henrard ont travaillé avec Bart De Pauw. Ce n'est pas le cas de Lize Feryn, mais elle a reçu des messages à caractère sexuel de sa part à partir de 2014.

Les autres femmes qui poursuivent le producteur sont Cathérine Ongenae, qui a travaillé comme habilleuse et actrice, Dymphne Poppe, ancienne réalisatrice de programmes à la maison de production de De Pauw Koeken Troef, Ellen Lloyd, habilleuse pour l'émission de télévision "Twee tot de zesde macht", Jenka Van de Voorde, ancienne stagiaire et collaboratrice de Koeken Troef et Helena De Craemer, ancienne stagiaire à la maison de production.

Les neuf femmes se sont constituées parties civiles dans le procès contre le réalisateur de télévision. Le procès débutera jeudi prochain.

Dans leur déclaration conjointe, elles se disent soulagées que le procès commence "enfin". "Et pourtant, nous regrettons que tout cela doive passer par les tribunaux. La seule chose que nous voulons, c'est que les comportements déplacés actuels cessent. Mais aussi que Bart De Pauw reconnaisse qu'il a commis de graves erreurs, qu'il s'excuse et ne rendra plus coupable de tels comportements à l'avenir", affirment-elles.

Elles ont ajouté qu'elles ne feront plus de commentaires dans les médias et demandent aux journalistes de respecter leur vie privée ainsi que celle de leurs proches.

Un sentiment de honte

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes s'est également constitué partie civile dans cette affaire, car "le comportement déplacé au travail est un problème grave dans notre société", explique la directrice adjointe de l'organisme, Liesbet Stevens. "C'est un problème dont les personnes qui y sont confrontées n'osent généralement pas parler, parce qu'il génère un sentiment de honte, mais surtout parce qu'il implique souvent un rapport de force", souligne-t-elle. Elle ajoute que le harcèlement est passible de sanction, et peut entraîner de graves conséquences et sur le long terme pour les victimes.

Bart De Pauw a été traduit devant le tribunal correctionnel pour harcèlement par des moyens de communication électroniques. Début novembre 2017, le réalisateur et présentateur de télévision a lui-même révélé que la VRT avait cessé de travailler avec lui suite à des plaintes concernant son comportement déplacé de la part de diverses femmes avec lesquelles il avait travaillé. Depuis lors, De Pauw a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait de criminel et a demandé lui-même un procès.

Le tribunal correctionnel de Malines tiendra son audience inaugurale le jeudi 14 janvier à 13 heures. Un calendrier de clôture sera alors déterminé et il sera clair quand le dossier sera plaidé devant le tribunal.

Trois juges examineront le dossier plus tard dans l'année. S'il est reconnu coupable, De Pauw risque une peine maximale de deux ans d'emprisonnement. Il n'est pas prévu que l'accusé ou les parties civiles soient présents en personne à l'audience d'ouverture.

