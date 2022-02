Selon l'IRM, la tempête Eunice - "peut-être la pire tempête en 30 ans" - pourrait s'accompagner de très fortes rafales de vents, principalement au littoral mais aussi au sud du pays. D'autres pays européens se préparent à son arrivée. Le point.

L'IRM a émis une alerte jaune au vent pour la Wallonie et Bruxelles. Les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et d'Anvers ont quant à elles été placées en alerte orange. Les rafales pourraient atteindre 150 km/h sur le littoral.

Un passage en code rouge pour cette région n'est d'ailleurs pas exclu par l'Institut royal météorologique. Ces vents forts sont susceptibles de provoquer des dégâts et des perturbations temporaires du réseau routier, ferroviaire et aérien.

Au niveau routier, les déplacements non-essentiels sont déconseillés ce vendredi après-midi. Une cellule de crise fédérale a été activée ce jeudi pour suivre la situation, à laquelle le Centre régional de crise de Wallonie est associé. Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé mardi par le SPF Intérieur. "Il n'y a pas de risque d'inondation en Wallonie associé au passage de la tempête Eunice", précise le Service public de Wallonie (SPW).

Alerte rouge? L'IRM prévoit une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Beaufort) et éventuellement une très forte tempête (11 Beaufort) très temporaire et locale le long de la mer du Nord vendredi après-midi. A ce stade, il n'est pas exclu que la Flandre occidentale et la région côtière passent sous vigilance rouge, indique l'institut météorologique jeudi dans un communiqué. L'IRM prévoit également de violentes bourrasques pouvant atteindre 100 à 140 km/h en Flandre occidentale et 100 à 130 km/h en Flandre orientale et en province d'Anvers. Dans l'intérieur des terres, le vent soufflera également fort. Dans le Hainaut, les rafales pourront atteindre une vitesse de 90 à 120 km/h et de 80 à 120 km/h partout ailleurs. "Les dégâts pourront être étendus et importants sur certaines régions", prévient l'IRM.

Le DNF déconseille de circuler en forêt et ferme les parcs domaniaux en Wallonie

Le Département de la Nature et des Forêts (DNF) de la Région wallonne recommande fortement d'éviter les promenades ou de circuler en forêt vendredi, en raison du passage de la tempête Eunice sur notre pays, a-t-il annoncé jeudi. Les parcs domaniaux seront quant à eux fermés au public durant toute la journée. Des rafales de vents pouvant atteindre localement 120 km/h en Wallonie ont été annoncées par l'Institut royal météorologique (IRM) pour la journée de vendredi, entre 12h00 et 20h00.

Alerte orange en France

Le nord et le nord-ouest de la France ont été placé jeudi en alerte orange, en raison de vents violents et de risques de fortes vagues à l'occasion du passage de la tempête Eunice.

Image d'illustration © BELGA

Des forts vents sont attendus sur le littoral français, surtout pour vendredi après-midi sur les côtes septentrionales, où les rafales pourraient atteindre localement 140 km/h, selon Météo France. Cette tempête risquant de perturber localement les transports aériens ou ferroviaires et d'endommager des réseaux téléphoniques et d'électricité, les autorités ont appelé à différer les activités susceptibles d'entraîner des risques et se renseigner avant tout déplacement. Deux gymnases ont été mis à disposition des migrants à Dunkerque ainsi qu'un hangar à Calais, alors que de nombreux candidats au passage vers le Royaume-Uni campent dans des conditions précaires dans cette région.

Alerte rouge au Royaume-Uni

Trains annulés, armée prête à être déployée: une alerte rouge a été lancée jeudi en Angleterre avant l'arrivée vendredi de la tempête Eunice, deuxième à traverser le pays en 48 heures, susceptible de "provoquer d'importantes perturbations" en raison de "vents extrêmement forts".

Cette alerte rouge du service météorologique britannique concerne le sud-ouest de l'Angleterre, de la pointe des Cornouailles jusqu'à Cardiff, jusqu'au sud du pays de Galles, avec des vents pouvant atteindre 145 km/h sur les côtes. Tout le sud de l'Angleterre, dont Londres, est placé en alerte orange. Cette tempête pourrait provoquer des "débris volants causant un danger de mort", des "dégâts sur les bâtiments et habitations avec des toits qui s'envolent et des lignes électriques coupées", selon le Met Office.

Elle risque aussi d'entraîner la fermeture de routes, voies ferrées, ponts et des retards ou annulations de bus, trains, ferries et avions. Tous les trains sont par exemple annulés vendredi au pays de Galles, selon un porte-parole du réseau ferré, invoquant la sécurité des passagers et du personnel. "Bien sûr, l'armée est prête", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson en marge d'une visite jeudi sur une base de la Royal Air Force. En raison de cette météo menaçante, le prince Charles a annulé un engagement officiel prévu vendredi dans le sud du pays de Galles, ont annoncé ses services, espérant le déplacer "à une date ultérieure."

Une autre tempête, Dudley, a provoqué des perturbations, moins importantes, en Ecosse et dans le nord de l'Angleterre, après avoir touché le Royaume-Uni mercredi, laissant des milliers de foyers sans électricité. Le gouvernement a annoncé jeudi qu'une réunion de son comité d'urgence "COBR" aurait lieu pour organiser la réponse aux deux tempêtes. En Irlande, une alerte rouge a également été émise pour l'ouest et le sud du pays pour la nuit de jeudi à vendredi avec des vents pouvant atteindre 130 km/h et des inondations redoutées à la marée haute.

Image d'illustration © BELGA

Arrêt du trafic ferroviaire aux Pays-Bas

Les compagnies ferroviaires néerlandaises NS et ProRail limiteront vendredi matin leur offre de trains et dès 14h00 le trafic sera à l'arrêt en raison de la tempête Eunice. Il n'y aura donc ni trafic national ni international à partir de 14h00 afin de garantir "la sécurité des passagers et du personnel". Les vents forts pourraient avoir de lourdes conséquences sur le trafic ferroviaire. Le KNMI, le pendant néerlandais de l'IRM, a décrété un code orange dès vendredi midi en raison de cette tempête.

