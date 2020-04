L'absence de rencontres familiales est la principale critique au plan de déconfinement. Politiquement, cela marque une fracture entre le gouvernement minoritaire et certains partis qui le soutiennent de l'extérieur, Ecolo en tête.

Il était inévitable que le plan de déconfinement progressif, présenté vendredi soir par la Première ministre Sophie Wilmès (MR) et les ministres-présidents des entités fédérées, soit rapidement critiqué. Il l'a été pour la forme : une conférence de presse trop tardive, confuse. La Première n'a pas nié en ajoutant que "c'est ainsi que la Belgique fonctionne" : décider longuement, communiquer tout de suite une fois la décision prise.

Mais il l'a été surtout sur le fond. Politiquement, cela marque une fracture entre le gouvernement minoritaire et certains partis qui le soutiennent de l'extérieur, Ecolo en tête.

Le débat qui a rapidement pris le dessus, c'est la question de savoir si "l'être humain est d'abord un animal social ou un homo economicus ?". Le plan de déconfinement prévoit en effet une reprise partielle de l'économie le 4 mai, une reprise généralisée des commerces le 11 mai, et seulement après le 18 mai, les écoles (très partiellement) et, surtout, un débat sur la possibilité de revoir certains membres de la famille. Pour les esrprits critiques, cela marque une préférence marquée de la part d'un gouvernement minoritaire au sein duquel les forces du marché - incarnée par les libéraux - dominent fortement, appuyé par un gouvernement flamand dominé par la N-VA.

L'être humain est-il d'abord un animal social ou un homo economicus ? — Xavier Gonzalez (@gonzalezx) April 27, 2020

C'est Ecolo qui a pris la tête de cette fronde-là, rapidement suivi par certains socialistes : "Nous ne pouvons concevoir que l'économie passe avant l'humain." Ce lundi matin encore, Jean-Marc-Nollet, coprésident d'Ecolo, a demandé sur LN24 que l'on repense la décision : "Il est possible de corriger et d'ajuster cette décision, avec des mesures très claires et très strictes, et permettre les rencontres avec la famille". Car la compréhension et l'adhésion aux mesures sont des éléments-clés pour la réussite de l'ensemble du plan, a-t-il ajouté. Dit de façon plus politique/polémique : "Un peu de sérieux, on réouvre les magasins mais on ne pourrait pas aller dire bonjour à sa maman?! Il faut aller au magasin pour ça, selon un vice-Premier de Sophie Wilmès..."

Réponse du berger à la bergère. Georges-Louis Bouchez, président du MR: " Cher Jean-Marc Nollet, où ont eu lieu les contaminations entre le 1er et 23 avril en Italie ? Estimation des autorités sanitaires : - 44% dans les maisons de retraite - 25% en famille - 11% dans les hôpitaux - 4% au travail Ceci explique cela." Le même avait insisté auparavant sur la nécessité de ne pas opposer l'économie à la santé.

Cher @jmnollet



Où ont eu lieu les contaminations entre le 1er et 23 avril en Italie ? Estimation des autorités sanitaires :

- 44% dans les maisons de retraite

- 25% en famille

- 11% dans les hôpitaux

- 4% au travail



Ceci explique cela. — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) April 27, 2020

Pour rappel, le groupe d'experts chargés de préparer le déconfinement avait refilé la patate chaude sur les rencontres familiales au politique. La question, sensible sur le plan sanitaire, générait aussi son nombre de question sans réponses : comment vérifier ces réunions privées et comment éviter que cela n'ouvre la boîte de Pandore. Le précédent des visites dans les maisons de repos, et l'avalanche de critiques que cela avait suscité, a certainement pesé dans la balance.

Ecolo ne crache-t-il pas dans la soupe qu'il mange avec les autres ? Revient-on à l'époque de la "participopposition" du début des années 2000? Le parti ne participe effectivement pas en tant que tel au Conseil national de sécurité. Mais il soutient bel et bien le gouvernement fédéral de l'extérieur et participe à trois gouvernements associés aux décisions du Conseil national de sécurité. Un autre parti qui soutient Wilmès II de l'extérieur, le CDH, ne s'est pas privé d'épingler cette contradiction, tandis que des observateurs demandaient si Ecolo ne devrait pas en tirer les conséquences - et s'en aller.

Ecolo a oublié dans sa communication du jour qu’il était dans 3 gouvernements associés aux décisions du CNS. Terrible les effets du confinement n’est ce pas @rudivervoort @PYJeholet @eliodirupo 😳🤔😷 ! https://t.co/tqlcJdUZFQ — Céline Fremault (@celinefremault) April 25, 2020

Ces passes d'armes démontrent à tout le moins que le déconfinement poltique est entamé.

